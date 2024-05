Jefe de Inteligencia ucraniana: "Cada hora la situación en el frente se acerca a un punto crítico"

Admitió que las fuerzas rusas siguen avanzando en la región de Járkov, y el Ejército ucraniano no puede contenerlas debido a una grave escasez de soldados y armas.

Las tropas del régimen de Kiev se enfrentan a una situación "crítica" en el frente noreste, donde el Ejército ruso avanza en su ofensiva en la región de Járkov, reconoció el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kiril Budánov*.

"La situación está al borde del abismo. Cada hora la situación se acerca a un punto crítico", dijo en una entrevista a The New York Times.

Refiriéndose a la grave escasez de soldados y armas, Budánov, afirmó que, aunque las Fuerzas Armadas de Ucrania trataban de redirigir tropas de otras zonas a dicho frente para reforzar sus defensas en el noreste, no se logró encontrar el personal necesario. "He utilizado todo lo que tenemos. Por desgracia, no tenemos a nadie más en las reservas", dijo.

Previamente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexánder Syrski, también señaló que la situación en la región de Járkov "ha empeorado considerablemente".

* Incluido en la lista de terroristas y extremistas de Rusia