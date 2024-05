"Puedes equivocarte, pero no mentir": Candidato a ministro de Defensa ruso dice cuál es su principio

El candidato para encabezar la cartera de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, enumeró este martes las áreas prioritarias de trabajo del Ministerio, prometiendo que dedicaría todas sus fuerzas y, "si fuera necesario, su vida", para resolver las tareas fijadas.

Durante su intervención ante el pleno del Consejo de la Federación (la Cámara alta del Parlamento ruso), Beloúsov afirmó que es "plenamente consciente de su responsabilidad ante el país y el pueblo ruso", subrayando que está dispuesto a "poner su salud y, si es necesario, su vida" para cumplir con esta responsabilidad.

"Y ¿saben?, siempre me he guiado por un principio, quiero mencionarlo, intento guiarme por él. Un principio férreo: puedes equivocarte, pero no mentir", añadió.

Según sus palabras, todas las tareas del Ministerio de Defensa "son de alta prioridad, simplemente no hay otras", pero las más urgentes están relacionadas con la operación militar en Ucrania, sobre todo los suministros de armamento y equipos más modernos para las fuerzas rusas.

Beloúsov también indicó que entre los objetivos principales figura "garantizar la plena integración de la economía de las Fuerzas Armadas en la economía general del país, teniendo en cuenta el crecimiento de los gastos militares, que ya han superado el 6,7% del PIB del país".

Señaló que esta tarea "no es fácil, es compleja e implica, en primer lugar, la optimización de los gastos militares", explicando que la "optimización" significa, en primer lugar, aumentar su eficacia". "Para que cada rublo del dinero presupuestado, que en última instancia pagan nuestros ciudadanos y empresas, produzca el máximo efecto", declaró.

"Todo debe trabajar para lograr la victoria"

En este sentido destacó la necesidad de "integrar estrechamente la labor del Ministerio de Defensa y los organismos civiles", sobre todo en los ámbitos de "asistencia social de los militares y los participantes de la operación especial y el acceso a servicios médicos de calidad".

Entre otros ámbitos de esta integración figuran la investigación y el desarrollo científicos; la formación de especialistas no solo militares, sino también civiles; el desarrollo de tecnologías; la producción de equipos, materiales y medios técnicos".

"Ahora he abordado específicamente las cuestiones de toda una serie de ministerios y organismos civiles. [...] Nuestra tarea consiste en establecer la cooperación y trabajar con ellos. Todo lo que es eficaz y avanzado en el país, todo debe trabajar para lograr la victoria, para asegurar la realización de las tareas de las Fuerzas Armadas", dijo.