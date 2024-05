Desarrollan un gel que neutraliza el alcohol en el organismo

Un equipo internacional de investigadores, en colaboración con el Instituto Federal de Tecnología ETH Zúrich, desarrolló un gel que descompone el alcohol en el tracto gastrointestinal antes de que llegue al torrente sanguíneo.

El gel, elaborado a partir de proteína de suero, hierro y oro, convierte el alcohol en ácido acético sin producir subproductos nocivos para el organismo. Su acción tiene lugar en el intestino antes de que el alcohol ingrese al torrente sanguíneo.

Modo de acción

Los científicos demostraron que, en ratones, el gel reduce los niveles de alcohol en sangre hasta la mitad y protege al cuerpo de daños. "El gel traslada la descomposición del alcohol del hígado al tracto digestivo. A diferencia de cuando el alcohol se metaboliza en el hígado, no se produce acetaldehído nocivo como producto intermedio", explicó Raffaele Mezzenga, del Laboratorio de Alimentos y Materiales Blandos del ETH Zúrich. El acetaldehído es tóxico y es responsable de muchos problemas de salud provocados por el consumo excesivo de alcohol.

A diferencia de muchos productos disponibles en el mercado, el gel combate no solo los síntomas del consumo nocivo de alcohol, sino también sus causas. Sin embargo, el gel solo es eficaz mientras haya alcohol en el tracto gastrointestinal. Esto significa que puede hacer muy poco para ayudar con la intoxicación por alcohol, una vez que el alcohol ha pasado al torrente sanguíneo.

Tampoco ayuda a reducir el consumo de alcohol en general. "Es más saludable no beber alcohol en absoluto. Sin embargo, el gel podría ser de especial interés para las personas que no quieren dejar el alcohol por completo, pero tampoco quieren ejercer presión sobre su cuerpo y no buscan activamente los efectos del alcohol", comenta Mezzenga.

Elaboración

Los investigadores utilizaron proteínas de suero comunes para producir un gel que se digiere muy lentamente. Así, emplearon átomos de hierro individuales como catalizador principal. "Hemos sumergido las fibrillas en un baño de hierro, por así decirlo, para que puedan reaccionar eficazmente con el alcohol y convertirlo en ácido acético", afirmó Jiaqi Su, del ETH.

Mediante una reacción previa entre glucosa y nanopartículas de oro los investigadores crean pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno para desencadenar esta reacción en el intestino. Se eligió oro como catalizador del peróxido de hidrógeno porque no se digiere y, por lo tanto, permanece eficaz durante más tiempo en el tracto digestivo. El estudio fue publicado este lunes en Nature Nanotechnology.

Posibles usos

Se prevé que el gel, que ha sido probado en ratones sin efectos adversos, también reducirá los efectos nocivos del alcohol en los seres humanos. La tecnología podría ofrecer una solución novedosa en la lucha contra el problema global del abuso de alcohol, según sostienen los investigadores. Los expertos señalaron que la OMS plantea que alrededor de 3 millones de personas mueren cada año por consumo excesivo de alcohol.

Los investigadores también prevén utilizar el gel en un contexto recreativo, precisa Mezzenga. Por ejemplo, podría usarse para conducir de forma segura a casa después de unas copas. En el futuro, el gel podría tomarse por vía oral antes o durante el consumo de alcohol para evitar que aumenten los niveles en sangre y que el acetaldehído dañe el organismo. Sin embargo, todavía se necesitan varios ensayos clínicos antes de que se pueda autorizar su uso en humanos.