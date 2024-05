Putin tacha de "atroz crimen" el intento de asesinato del primer ministro eslovaco

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó de "atroz crimen que no tiene justificación" el atentado perpetrado este miércoles contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico.

"Me he enterado con indignación del atentado contra Robert Fico. Este crimen atroz no tiene ninguna justificación. Conozco a Robert Fico como un hombre valiente y de fuerte espíritu. Espero que estas cualidades le ayuden a superar esta difícil situación", escribió en un mensaje a la presidenta eslovaca, Zuzana Caputová.

Putin transmitió al primer ministro sus "más sinceras palabras de apoyo y deseos de una pronta y completa recuperación".

Primeras imágenes del primer ministro eslovaco, Robert Fico, tras el tiroteo. pic.twitter.com/jz1v0QPiss — Sepa Más (@Sepa_mass) May 15, 2024

El atentado contra Fico tuvo lugar en la ciudad de Handlová, cuando salió de un edificio y se acercó a la multitud que le esperaba. Según testigos presenciales, tras oírse varios disparos, Fico cayó al suelo. Agentes de seguridad lo recogieron y lo metieron en un coche, que lo trasladó fuera del lugar. El sospechoso ha sido detenido.

Tirotean al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, durante una aparición pública. pic.twitter.com/JNLDMqMWaq — Sepa Más (@Sepa_mass) May 15, 2024

Según informes, el tirador alcanzó al primer ministro con tres disparos: dos en el abdomen, uno de ellos le atravesó hasta el hueso de la cadera, y otro en el hombro.

Previamente, en el perfil oficial de Fico en Facebook (red social propiedad de Meta, calificada en Rusia como organización extremista) se publicó un comunicado, en el que se decía que el político "recibió múltiples disparos y actualmente se encuentra en peligro de muerte".

