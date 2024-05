Justicia de Guatemala otorga prisión domiciliaria para el periodista Rubén Zamora

En la decisión se consideró que no tiene riesgo de fuga ni obstruirá el proceso judicial.

Un tribunal penal de Guatemala resolvió este miércoles por unanimidad otorgar una medida sustitutiva de libertad –prisión domiciliaria– en favor del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien fuera condenado en junio de 2023 a seis años de cárcel incomutables por el delito de lavado de dinero.

En la decisión se consideró que Zamora no tiene riesgo de fuga y tampoco obstruirá el proceso penal que se le sigue.

A estos efectos, tendrá "la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe […]. Debe impregnar su huella digital en el sistema biométrico del Ministerio Público […] cada 15 días", según consta en la sentencia leída por la jueza a cargo de la causa.

#URGENTE Tribunal Noveno de Sentencia Penal acepta la solicitud de la defensa del periodista José Rubén Zamora y lo beneficia con medidas sustitutivas

Al comunicador también se le impuso una medida de arraigo, lo que significa que estará impedido para abandonar el país sin autorización del tribunal –aunque podrá solicitar una excepción por motivos médicos–, deberá pagar una multa de 30.000 quetzales (unos 3.865 dólares) y no podrá acudir a los lugares que figuran en la acusación ni reunirse con las personas mencionadas en el caso, recoge La Hora.

Empero, Zamora explicó que este fallo no implica su salida inmediata de prisión, porque está lidiando con otro proceso penal que aún no llega al juzgado.

"Tengo que ir de regreso a la Bartolina (cárcel) hasta que haya audiencia. […]. Eso todavía no es juicio, pero yo espero que lo desestimen porque carece de sustento y no hay necesidad de pedir medidas, pero si no, inmediatamente vamos a pedir medidas", detalló.

El periodista explica que pese a haber recibido arresto domiciliario, hoy no saldrá libre y deberá regresar a la bartolina, ya que tiene otros dos casos pendientes. Buscará que esos procesos sean desestimados.

Una vez se hizo público el dictamen, el presidente del país, Bernardo Arévalo, se pronunció en sus redes sociales para afirmar que "la persecución política a José Rubén Zamora es una muestra más del oscuro ciclo de impunidad que debe terminar".

La persecución política a José Rubén Zamora es una muestra más del oscuro ciclo de impunidad que debe terminar.

"El camino hacia su libertad irá acompañado de fallos soberanos de jueces valientes, y de la atención oportuna del pueblo de Guatemala que demanda un país con justicia, trabajo y desarrollo", agregó.

El caso

Zamora es un periodista y empresario conocido por haber fundado el diario independiente El Periódico. Fue detenido en julio 2022 luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) alegara que "no pudo demostrar"el origen de un monto equivalente a 38.000 dólares en efectivo.

"La investigación reveló que Zamora Marroquín pretendía ingresar al sistema bancario una suma aproximada de 300.000 quetzales (38.640 dólares) en efectivo; dinero que habría sido obtenido de forma ilícita y que fue incautado de forma flagrante en seguimiento a una denuncia recibida por la Fiscalía", sostuvo en en su día la FECI.

El Ministerio Público también trató de imputarlo por chantaje y tráfico de influencias, pero se trata de una causa aparte.

El apresamiento del comunicador generó controversia, ya que muchos consideraron que la causa y el juicio se basaron en decisiones políticas cuya finalidad última era socavar la libertad de prensa en el país centroamericano.

Reconocimiento

A Zamora le fue otorgado recientemente el Premio a la Excelencia Periodística de la Fundación Gabo. "Estoy satisfecho y contento, lo recibo con alegría y humildad. Creo que lo recibo como coordinador de un equipo más grande, lo recibo en nombre de la gente de El Periódico y de la prensa independiente de Guatemala", dijo en declaraciones públicas.