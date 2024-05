Casi muere por vapear, hábito que le "frio sus pulmones como un pollo caliente"

Hannah Roth, una madre de 30 años de Newport (Tennessee, EE.UU.), casi muere cuando desarrolló una grave neumonía causada por el vapeo, recogió Daily Mail este miércoles. Con 40 °C de fiebre el mes pasado y el sonido de un "estallido" en su pecho, buscó ayuda médica y le diagnosticaron la neumonía. "El médico me dijo: 'Cada vez que fumas ese vapor, ese vapor entra a tus pulmones y es como freír pollo caliente allí'", explicó Roth.

Roth comenzó el hábito de vapear hace cuatro años para lidiar con el estrés del bloqueo pandémico y pronto empezó a fumar "a cada hora del día". Las radiografías revelaron que sus pulmones se parecían a los de alguien de unos 80 años o que hubiera fumado por lo menos desde hace una década.

"El médico me dijo que si seguía usando los vaporizadores, no podría respirar", recuerda Hannah. "Fue bastante aterrador como madre. Sabía que no podía volver a vapear porque tengo dos hijos que cuidar", agregó. "Estaba realmente enojada conmigo misma porque no tenía idea de que vapear podía hacer eso", añadió.

Desde que dejó de vapear, sus pulmones ya no emiten el sonido y su estado de salud ha mejorado. "El médico dijo que, si dejo de vapear, mis pulmones podrán sanar siempre y cuando no vuelva a vapear", señala Roth. Ella ha manifestado que tiene ansias de vapear, pero en su lugar intenta mascar chicle. "Mi consejo sería simplemente no vapear, no cogerlo ni consumirlo. Incluso si crees que tienes control sobre ello, a veces simplemente no lo tienes", advierte.