Un robo de material radioactivo pone en alerta a la población en Argentina

Una cápsula con material radioactivo potencialmente peligroso fue robada a una empresa de medicina nuclear de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, según lo confirmó la Subgerencia de Intervención en Emergencias Radiológicas de la Autoridad Regulatoria Nuclear del país, citada por medios locales.

La empresa Tecnonuclear denunció que el martes a la madrugada sustrajeron "una lata de YODO 131", que se utiliza para tratamientos oncológicos, de sus instalaciones en el barrio porteño de Saavedra. De acuerdo con los reportes, un chofer de la compañía estaba realizando la carga de los productos cuando notó un faltante en la mercadería e inmediatamente dio aviso a la Policía local.

La subgerencia advirtió a la población que entrar en contacto con el paquete podría generar inconvenientes a la salud, como vómitos, mareos y quemaduras, ya que contiene altas dosis de radiación, por lo que se recomienda no tocarlo. Se trata de una cápsula de plomo con un envase de 45 mililitros de líquido radioactivo que estaba dentro de una caja de 40x40 centímetros con el logo de peligrosidad.

Hallazgo de la caja vacía

El martes por la noche un vecino del cercano barrio de Chacarita llamó a las autoridades tras encontrar la caja del material sustraído en un contenedor. Cuando llegaron los agentes estaba vacía, por lo que continúan buscando intensamente la cápsula.

El denunciante declaró que manipuló el recipiente antes de llamar a la Policía. "No me dijeron de aislarme. Me dijeron que si la lata estaba cerrada no había peligro, pero yo no pude ni dormir anoche por este tema", declaró a la prensa.

La causa está catalogada como "hurto de material radiactivo" y está siendo investigada por las autoridades. Por el momento no se realizaron detenciones.