Hombre sufre decapitación interna y protagoniza un "milagro absoluto"

Un instructor de esquí estadounidense llamado Brandon Causey se sometió en la tarde de este martes a una operación de cinco horas y media en la que los cirujanos le fusionaron nuevamente el cráneo con la columna vertebral, luego de que sufriera una decapitación interna, comunicó su hija, Ciera Causey en una solicitud de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe.

Según Ciera, Brandon fue encontrado en estado inconsciente este lunes en una carretera de Vail Valley (Colorado) poco después de sufrir un accidente de 'motocross' en circunstancias aún no esclarecidas. Las tomografías computarizadas y resonancias magnéticas revelaron la dislocación atlantooccipital (decapitación interna).

También sufrió múltiples fracturas en otras vértebras del cuello y lesiones graves en las costillas, lo que provocó el colapso parcial de las partes inferiores de ambos pulmones. Asimismo, mostró pequeñas bolsas de sangrado difusas en el cerebro, lo cual confirmó que su lesión cerebral fue traumática. El médico que lo atendió de urgencia calificó de "un milagro absoluto" que Brandon hubiera llegado vivo al hospital.

Ciera señaló que su padre no está "fuera de peligro". Además, indicó que el médico afirma que su estado es "extremadamente inestable y que es un milagro que todavía esté vivo". Aún no se ha determinado si necesitará o no cirugía para solucionar su pulmón colapsado y el sangrado cerebral. Ciera explica que el pronóstico médico hasta ahora ha sido "No lo sé".