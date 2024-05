Zelenski culpa al mundo entero por el fracaso de las tropas ucranianas

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ha vuelto a quejarse de la falta de ayuda a Kiev y ha responsabilizado al "mundo" entero de los fracasos de las tropas ucranianas en el frente. Así lo declaró en una nueva entrevista con ABC News, en la que habló sobre la situación en la región de Járkov, calificándola de "muy grave".

Refiriéndose al retraso de la ayuda estadounidense, cuya aprobación ha estado estancada en el Congreso de EE.UU. durante meses, un reportero preguntó a Zelenski si considera que es culpa de Washington lo que está ocurriendo en Járkov, donde el Ejército ruso avanza en su ofensiva. "Es culpa del mundo. Le dieron la oportunidad a [Vladímir] Putin", respondió.

Además, se le preguntó su opinión sobre la reciente visita a Kiev del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, durante la cual se anunció la prestación de una ayuda adicional de 2.000 millones de dólares. "El diálogo es bueno. Pero necesitamos ayuda ya", dijo Zelenski, pidiendo de nuevo la entrega de dos sistemas de misiles antiaéreos Patriot a Ucrania para poder resistir ante el Ejército ruso. El reportero señaló que "podía sentir la frustración" del líder ucraniano.

Al comentar las preocupaciones de los ciudadanos de EE.UU. sobre la cantidad de los fondos que se gasta en ayudar a Kiev, Zelenski afirmó que "ese dinero no se entrega a Ucrania". "Es dinero que se gasta en fábricas estadounidenses, creando puestos de trabajo estadounidenses. Y no solo estamos luchando por nuestra libertad. Si no fuera Ucrania, sería otro país", añadió.