Denuncian la desaparición de una familia con cinco integrantes en México

Un hombre denunció en México la desaparición de una familia de cinco integrantes, tres de ellos menores de edad, a quienes no localiza desde el pasado 1 de mayo.

El caso desató una nueva alarma en un país en el que, de acuerdo con los datos oficiales, hay más de 100.000 personas desaparecidas debido a la violencia que se extendió a partir de la guerra contra el narcotráfico.

Giovanni Rivas explicó que Rita Rivas Reyes, de 53 años; su hija María Fernanda Cruz Rivas (25); Airam Juliette (6) y los gemelos Óscar Fernando y Pablo Emilio (1) desaparecieron en Nuevo León, un estado ubicado en el norte del país.

El denunciante es sobrino de Rivas Reyes y primo de Cruz Rivas.

🔴⚡️#IMPORTANTE Los familiares de Rita Rivas Reyes y María Fernanda Cruz Rivas, originarios de Puebla, solicitan su ayuda para localizar a sus familiares reportados como desaparecidos en Apodaca, Nuevo León.#Monterreypic.twitter.com/RjfQLaifEh — César Cepeda (@cesarmty) May 15, 2024

"Vengo a pedirles de su ayuda para la ubicación de estas personas, Desaparecieron en Apodaca, en el estado de Nuevo León, ya que todos vivían ahí. Si las han visto en algún lugar por favor no duden en mandarme mensaje. Les agradecería de todo corazón compartan para que llegue a todos lados, gracias", escribió en sus redes sociales.

También posteó las fichas de búsqueda que emitió la Fiscalía General del Estado de Puebla, la cual en principio se había resistido a tomar el caso porque la familia desapareció en otro estado.

Sin embargo, Rivas les explicó que su tía, su prima y los menores vivían entre ambas localidades y logró que se abriera la carpeta de investigación.

"El 1 de mayo, María Fernanda se comunicó conmigo, me habló triste diciendo que había ciertos problemas que no me podía comentar. Después, yo le pregunté qué había pasado y si estaba bien. Me dijo que se encontraba bien, pero que no me podía decir más. Luego me comentó que venía mi tía y no podía hablar más, y me colgó", explicó.