Zelenski: "El dinero destinado a Ucrania por EE.UU. no se entrega a Ucrania, sino crea empleos en EE.UU."

Las enormes sumas de dinero que Washington destina a la ayuda militar al régimen de Kiev "no se entregan" a Ucrania, sino que vuelven a la economía estadounidense, afirmó el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, durante una nueva entrevista con ABC News.

Mientras Zelenski se quejaba de que la falta de ayuda occidental es la razón de los fracasos del Ejército ucraniano en el frente, un reportero le pidió que comentara la preocupación de los ciudadanos estadounidenses por la cantidad de dinero que se gasta en ayudar a Kiev.

"Ese dinero no se entrega a Ucrania. Es dinero que se gasta en fábricas estadounidenses, creando puestos de trabajo estadounidenses. Y no solo estamos luchando por nuestra libertad. Si no fuera Ucrania, sería otro país", declaró el mandatario ucraniano.

"Ucrania es un buen negocio para Estados Unidos"

Cabe señalar que declaraciones de este tipo también se han producido en repetidas ocasiones desde el lado estadounidense. El mes pasado, el presidente Joe Biden escribió un artículo para The Wall Street Journal, en el que aseguró que EE.UU. "envía equipo militar de sus propias reservas y luego usa el dinero autorizado por el Congreso para reponer esas reservas, comprándolas a proveedores estadounidenses".

Anteriormente, la exsubsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU., Victoria Nuland, también confirmó que la mayor parte de los fondos estadounidenses permanecen en la economía del país. "La mayor parte de ese dinero vuelve a la economía estadounidense para producir armas, lo que incluye empleos bien remunerados en 40 estados de Estados Unidos", afirmó en febrero.

Este hecho también fue constatado por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien señaló que "Ucrania es un buen negocio para Estados Unidos". "La mayor parte del dinero que Washington proporciona a Kiev en realidad se invierte aquí en EE.UU., comprando equipos estadounidenses que enviamos a Ucrania. Así que esto nos hace a todos más seguros y [hace] que la industria de defensa estadounidense sea más fuerte", detalló.