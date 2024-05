Reportan que ministro del Interior de Perú renunció con menos de 2 meses en el cargo

El ministro del Interior de Perú, Walter Ortiz, habría presentado su dimisión ante la presidenta Dina Boluarte alegando "motivos estrictamente personales", según informaron medios locales.

En una carta, de fecha 15 de mayo, difundida este jueves por el canal Latina Noticias, le habría agradecido la confianza a Boluarte y ratificado su apoyo al logro de sus objetivos, pero comunicando su "renuncia irrevocable".

Renuncia del hoy ex ministro del interior fue el día 15 y especifica motivos “estrictamente personales” https://t.co/uJoqMkZSxe — Stefanie Medina 🦟 (@una_reportera) May 16, 2024

Ortiz, quien hasta el momento no se ha pronunciado, asumió el cargo el 1° de abril pasado, en reemplazo de Víctor Torres Falcón, quien era muy cuestionado por los altos índices de criminalidad e inseguridad en el país andino.

A pesar de que la situación no ha mostrado mejoría, no era tan presionado como su antecesor y tenía el respaldo de Boluarte. "No está prevista la remoción de ningún ministro de este gabinete", dijo el miércoles el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Polémica reciente

Sin embargo, Ortiz estaba señalado por haber avalado la decisión reciente de Boluarte de quitarle el apoyo policial al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Una acción por la cual tanto la mandataria como el general en retiro están investigados por la Fiscalía de la Nación. En el caso de Ortiz, como presunto autor en la comisión del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento.

"No importa, está desactivado", afirmó Ortiz el miércoles cuando la prensa local le consultó sobre las diligencias preliminares en su contra por lo sucedido con el Eficcop. "Estoy poniendo en orden las cosas que estaban en desorden", agregó.

Mes y medio después de que Ortiz tomara el puesto, ahora se espera la designación del sexto ministro del Interior de Boluarte en 17 meses de gestión. Varios medios apuntan a que el viceministro de Orden Interno, Juan José Santiváñez Antúnez, será su sustituto.

