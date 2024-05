Vicepresidenta de Ecuador revela qué hay detrás de la denuncia en su contra

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, reveló este jueves que detrás de la denuncia que un funcionario anunció en su contra ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) está el presidente del país, Daniel Noboa.

La mañana de este 16 de mayo, Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) —organismo que forma parte, junto con la Defensoría y la Contraloría, de la función de transparencia y control social en Ecuador— anunció la presentación de la denuncia contra Abad por supuesta infracción electoral.

El funcionario la acusa de haber hecho precampaña en 2022, previo a los comicios seccionales de febrero de 2023, en los que Abad se candidateó para la Alcaldía de Cuenca, en la provincia de Azuay.

En la conferencia de prensa, Guarderas presentó como prueba un video que fue publicado entonces en las redes sociales, en el que Abad habla sobre su ciudad e incluye el hashtag #alcaldiacuenca2023. "Esta publicación no es ella opinando, ella no está opinando sobre la situación de Cuenca, no, ella está pidiendo el voto", dijo el miembro del CPCCS, al tiempo que añadió que tienen "muchos videos de su precampaña".

#AHORA | El vocal del @CpccsEc Juan Esteban Guarderas @JuanEGuarderas anuncia que, “a título personal”, denunciará a la vicepresidenta, Verónica Abad @veroniabad, por “infracción electoral grave no auditada” por supuesta campaña electoral anticipada. Lo hará también contra… pic.twitter.com/1m3sWqlf8V — Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) May 16, 2024

Aunque el vocal del CPCCS dijo que no busca la destitución de Abad, ese podría ser el resultado si la justicia electoral determina que la funcionaria cometió una infracción.

Esto ocurre a menos de nueve meses de que Ecuador celebre nuevas elecciones presidenciales, previstas para el 9 de febrero de 2025. En caso de que Noboa confirme su participación para ser reelecto, debería dejar encargada la Presidencia a Abad, por ser esta la vicepresidenta del país.

Respuesta

"Esto ya cae en la ridiculez, totalmente", dijo la vicepresidenta respecto a la denuncia de Guarderas, en entrevista con el diario La Hora.

Abad, además, mencionó que a Guarderas "le han visto entrando y saliendo constantemente de la Presidencia, porque aquí todo se sabe"; argumentando con eso que el Ejecutivo estaría detrás de la denuncia para buscar su salida.

‼️#URGENTE“Esto ya cae en la ridiculez”, señala Verónica Abad, frente a la denuncia que presentará en su contra Juan Guarderas ante el TCE. La Vicepresidenta revela que al Consejero Guarderas “le han visto entrando y saliendo, constantemente, de la Presidencia”.▶️… pic.twitter.com/aXJ1F0ZerP — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) May 16, 2024

En la entrevista, la funcionaria comentó que le han llegando mensajes desde la Presidencia de la República en Quito, en los que le piden que renuncie a sus funciones.

Ya el pasado lunes, Abad había advertido que la administración de Noboa buscaba destituirla y adelantó sobre esa denuncia que sería presentada ante el TCE.

"Hoy quieren destituirme a cuenta cabal, inventándome ahora el tema a través del [Tribunal] Contencioso Electoral que ya están levantando para declararme infidente a mi cargo. ¿Qué buscan? Están buscando nuevamente hacer una investigación hacia la vicepresidencia con el tema del tráfico de influencias", comentó entonces.

La vicepresidenta actualmente ejerce como embajadora en Israel, cargo que le asignó Noboa, con quien no ha tenido muy buena relación.

Además de su envío a Tel Aviv y de presentarse esta denuncia en su contra, Abad ha denunciado también otras presiones para renunciar, como la detención de su hijo Francisco Sebastián Barreiro, procesado por el presunto delito de "oferta de tráfico de influencias" y contra quien dictaron prisión preventiva; aunque, posteriormente logró salir de la cárcel tras pagar 20.000 dólares de caución y recibir medidas sustitutivas.

Retiro de visa

En la entrevista de este jueves, Abad también confirmó que el Gobierno de EE.UU. le retiró la visa que le había otorgado para ingresar a ese país.

Al respecto, dijo que le llegó una carta del Consulado estadounidense en Guayaquil "sin indicar las razones" de la suspensión de la visa.

"En realidad para mí no es ninguna cosa que me preocupe, lo que me preocupa sí es, sin duda alguna, en manos de quién estamos", enfatizó.