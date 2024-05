Fraude, abuso de autoridad y malversación: denuncian a Milei por su gira personal a España

El diputado Gabriel Solano demandó al presidente de Argentina, Javier Milei, por utilizar recursos públicos para costear un viaje a España que sólo tiene fines privados.

Se trata de la gira que el mandatario comenzó este viernes en Madrid y que durará tres días durante los cuales no cumplirá con ningún evento de Estado.

De hecho, las únicas tres actividades anunciadas por la Casa Rosada son la presentación del libro de Milei, 'El camino del libertario'; un encuentro con empresarios y la cumbre 'Europa Viva 24', que estará encabezada por el ultraderechista Santiago Abascal, líder de Vox.

Acabo de presentar una denuncia penal contra Javier y Karina Milei por usar fondos y bienes públicos, entre ellos el avión presidencial, para viajar a España con el fin de participar en actividades del partido VOX. El costo para el Estado superará los U$S 500.000Hilo — Gabriel Solano (@Solanopo) May 17, 2024

"Acabo de presentar una denuncia penal contra Javier y Karina Milei (secretaria general de la Presidencia) por usar fondos y bienes públicos, entre ellos el avión presidencial, para viajar a España con el fin de participar en actividades del partido Vox", anunció Solano.

En el mensaje que publicó en sus redes sociales, precisó que los gastos de este viaje le cuestan al Estado más de 500.000 dólares.

Casta

"En mi denuncia afirmo que el presidente y su hermana incurrieron en los delitos de defraudación, fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos", agregó.

También recordó que el propio presidente reconoció que el viaje no constituye una visita oficial, por lo que no debería ser costeado por el Gobierno.

"Estamos ante los peores vicios de la 'casta' política, que usa en su beneficio el presupuesto público financiado por los contribuyentes", dijo.

El diputado advirtió que, mientras Milei gastará más de medio millón de dólares para actividades particulares, "el pueblo sufre accidentes ferroviarios, porque el gobierno dice que 'no hay plata' para reponer los cables robados y reparar el sistema de señales".

De esta forma se refirió al choque de trenes que se registró hace una semana y que dejó un saldo de 60 heridos.

El vocero de Milei justificó el viaje

En su habitual rueda de prensa diaria, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado acerca de los gastos del viaje de Milei a España y en qué se diferencian estos de aquellos que los libertarios le criticaban al anterior gobierno de Alberto Fernández.

Adorni aseguró que no se trata de un viaje privado y que "lo más importante de la agenda" del mandatario es que se reunirá con los empresarios más importantes del país europeo, "que tienen una gran participación en inversiones en la Argentina", dijo.

En ese sentido, y también en relación a los gastos de Estado, el portavoz de Milei se diferenció del kirchnerismo.

"Parte de lo que hizo el kirchnerismo fue espantar a cada persona que quería traer un dólar a la Argentina. Así que no, no somos kirchneristas y no actuamos como kirchneristas", afirmó.

Además, añadió que a diferencia de otras gestiones, esta es moderada y rigurosa con las erogaciones del Estado: "No hacemos autocrítica en términos de gastos porque si hay un Gobierno austero es este. No son gastos privados. De hecho, cuando el presidente hizo viajes privados, nos hemos pagado esos viajes de nuestros bolsillos".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!