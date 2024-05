EE.UU. realiza otra prueba nuclear sin explosión bajo el mandato de Biden

Estados Unidos ha realizado este martes una prueba nuclear subcrítica –sin que haya explosión– en Nevada, informa la Administración Nacional de Seguridad Nuclear.

El experimento, que es el tercero de este tipo que se lleva a cabo bajo la Administración del presidente Joe Biden, tiene por objeto recabar "información valiosa para apoyar la seguridad, fiabilidad y eficacia" de las cabezas nucleares de Estados Unidos.

Según el comunicado de prensa, el experimento es "coherente" con la moratoria autoimpuesta sobre pruebas de explosivos nucleares que EE.UU. mantiene desde 1992.

"Esta prueba y los 33 experimentos subcríticos anteriores de EE.UU. fueron coherentes con la norma de rendimiento cero del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares", dice el documento.

Como las pruebas nucleares subcríticas no dan lugar a una explosión nuclear, Washington afirma que no están prohibidas por el tratado, que el país ha firmado pero no ha ratificado. La última prueba se realizó en 2021.

A principios de mayo, EE.UU. también probó un submarino no tripulado, inspirado en una mantarraya.