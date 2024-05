VIDEO: Candidata mexicana bebe alcohol y dispara un rifle en una fiesta

Una candidata a la alcaldía de Jilotzingo, Estado de México está en el centro de la polémica tras ser grabada en video bebiendo alcohol y disparando un fusil de asalto de uso exclusivo del Ejército durante una fiesta.

En las imágenes se puede ver a Evelin Mayén, candidata del Partido Acción Nacional (PAN), bebiendo de una botella de lo que parece ser champán y bailando música ranchera con otras personas. El clip termina con la política disparando un rifle semiautomático AR-15 al aire, sin aparente experiencia.

‼️CON METRALLETA EN MANO Y DISPARANDO AL AIRE LIBRE CAPTAN A CANDIDATA #PANISTA EN EL @Edomex ‼️😱👉 Evelin Mayén González (@EvelinMayen4), candidata a la presidencia municipal de #Jilotzingo, @Edomex, fue captada en una fiesta mientras disparaba armas de uso exclusivo del… pic.twitter.com/QVift1hs4d — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) May 16, 2024

Tras difundirse las imágenes, la candidata fue ampliamente criticada en redes sociales, donde varios usuarios destacaron que su comportamiento era típico de la cultura 'narco'. "Es un arma R15, mínimo está con la delincuencia organizada, puras ratas apestosas", manifestó un usuario. "Deberían de ser baja automáticamente e investigados. Sin colores partidarios. No debe ser tolerado", expresó otro.

Posteriormente Mayén publicó en sus redes sociales un video en el que reconoció ser la persona de las imágenes y pidió disculpas. "Asumo mi responsabilidad, me equivoqué. Sin embargo, un video no me define, me define mi trabajo. Ustedes me conocen y saben lo que hemos venido realizando", señaló.