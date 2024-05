Suspenden de por vida a un árbitro por celebrar un título tras una actuación polémica (VIDEO)

Un colegiado de fútbol de la cuarta división de los Países Bajos fue suspendido recientemente de por vida por festejar el ascenso de un club cuyo encuentro había dirigido momentos antes, y no sin polémica.

Jan Smit fue filmado cantando y festejando junto a los jugadores y aficionados del St. George, que consiguió el ascenso a la tercera categoría neerlandesa sobre el SV De Valken. En el video se ve al hombre, de 61 años, subido a una tarima cantando muy alegremente la canción 'Engelbewaarder' ('Ángel guardián'), de Marco Schuitmaker, e incluso levantando el trofeo de los campeones.

Este es Jan Smit, árbitro neerlandés que pitó el St. George-De Valken (4º división)Ha sido suspendido de por vida tras expulsar a tres rivales y añadir 15' de descuento. Es aficionado del St. George.TREMENDO 😳🇳🇱pic.twitter.com/2NdtyfznMa — Offsider (@Offsider_ES) May 17, 2024

Durante el partido, expulsó a tres jugadores y al director técnico del SV De Valken y, por si quedaban dudas de su favoritismo, concedió 15 minutos de tiempo adicional, durante los cuales el St. George logró empatar el partido, ganar el torneo y ascender a la tercera división.

Tras lo ocurrido, el club perjudicado alzó la voz y presentó una queja ante la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB). "Esta mañana llamamos al señor Smit y le dijimos que ya no puede arbitrar partidos", afirmó el portavoz del ente, Daan Schippers. "Esperamos una actitud neutral por parte de un árbitro y que ambos equipos sean tratados con respeto", agregó.

SUSPENDIDO DE POR VIDA. 🟥Un árbitro neerlandés celebró con un equipo al que dirigió. Sacó 4 tarjetas rojas a los rivales y añadió 15 minutos de descuento. Después celebró con el equipo y hasta levantó el trofeo.Nunca más podrá arbitrar otro partido. 🫣 pic.twitter.com/e2lDly8Nt7 — CRACKS (@cracks_oficial) May 17, 2024

La versión del árbitro

"No estaba de fiesta con los jugadores en absoluto. Solo canté una canción y levanté el cuenco una vez. Nada más", alegó Smit al medio local NH, explicando que antes del partido los jugadores lo habían invitado al evento.

"Dije que, si se convertían en campeones, me gustaría cantar una canción. Durante los coros de 'Engelbewaarder' me pusieron el cuenco en las manos y lo levanté", continuó. "Me parece muy triste que la federación me despida por ese motivo. Es ridículo", lamenta.