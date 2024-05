Biden se niega a participar en nuevos debates con Trump

El presidente de EE.UU., Joe Biden, y su equipo de campaña se niegan a realizar dos debates adicionales con su contrincante Donald Trump, más allá de los ya confirmados para el 27 de junio, organizado por la CNN, y el 10 de septiembre por la ABC.

Según reportes, la primera propuesta fue ideada por la NBC y Telemundo, mientras que la segunda se trata de un debate vicepresidencial en la cadena Fox. "He aceptado un cuarto debate presidencial contra el corrupto Joe Biden, esta vez con NBC y Telemundo", escribió Trump en Truth Social este viernes.

No obstante, el inquilino de la Casa Blanca no aceptó las iniciativas. "El debate sobre los debates ha terminado", dijo un miembro de la campaña de Biden a la NBC. "No más juegos", agregó. El equipo del expresidente republicano criticó tal decisión, acusando a sus competidores de estar "petrificados ante la idea de permitirle defender su desastroso historial".