El canciller de Irán, entre los pasajeros del helicóptero accidentado de Raisi

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian, estaba entre los pasajeros del helicóptero del presidente Ebrahim Raisi, que ha sufrido un accidente este domingo, reportan los medios locales.

El helicóptero con altos cargos a bordo habría realizado un aterrizaje forzoso en Julfa, ciudad fronteriza con Azerbaiyán, indican los medios. El convoy presidencial estaba formado por tres helicópteros, dos de los cuales transportaban a ministros y funcionarios que llegaron sanos y salvos a su destino. Según reportes, Amirabdollahian se encontraba a bordo de la aeronave junto con Raisi y el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, el ayatolá Seyyed Mohammad-Ali Al-Hashem.

⚡️ Se accidenta el helicóptero del presidente iraníPrimeras imágenes de la operación para encontrar el helicóptero accidentado.Los servicios de emergencia y la Policía han iniciado una operación masiva de búsqueda y rescate para localizar el helicóptero. pic.twitter.com/JAomI4j4cw — Sepa Más (@Sepa_mass) May 19, 2024

Actualmente ni autoridades ni socorristas pueden comunicarse con ninguno de los tres funcionarios. Al mismo tiempo, se informa que algunos de los acompañantes del presidente en el helicóptero lograron comunicarse con el Cuartel General Central, lo que generó esperanzas de que el incidente no hubiera provocado víctimas. No obstante, un diputado de la ciudad de Tabriz, Ahmad Alirezabighi, afirmó que no se ha establecido ningún contacto con las personas que se encontraban en el helicóptero presidencial.

La agencia Tasnim comunicó que el ministro de Energía, Ali Akbar Mehrabian, y el de Carreteras, Mehrdad Bazrpash, que se encontraban en otros dos helicópteros, llegaron sin percances a la ciudad de destino.

Han aparecido imágenes de la operación masiva de búsqueda y rescate para localizar el helicóptero del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, que sufrió este domingo un accidente cerca de la frontera con Azerbaiyán. pic.twitter.com/MIwa5w3TeO — Sepa Más (@Sepa_mass) May 19, 2024

Los servicios de emergencia y la Policía han iniciado una operación masiva de búsqueda y rescate para localizar el helicóptero. Es posible que la aeronave haya tenido que realizar un aterrizaje forzoso debido a la densa niebla. Los equipos de rescate aún no han localizado el lugar del percance debido a las malas condiciones meteorológicas.

La agencia Mehr publicó inicialmente que el presidente se encontraba bien y se dirigía a Tabriz en coche, pero más tarde eliminó esta información.

