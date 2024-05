España exige disculpas a Milei y llama a consultas a su embajadora en Argentina

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este domingo que ha llamado a consultas a la embajadora española en Argentina "sine die", tras las palabras del mandatario de dicho país sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro de Exteriores español ha exigido "disculpas públicas" a Milei por su "ataque frontal a la democracia, a las instituciones y a España, que rompe los usos diplomáticos" y las "más elementales reglas". "En caso de no producirse esas disculpas tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad", advirtió.

🇪🇸⚡️🇦🇷 España llama a consultas a su embajadora en Argentina y exige "disculpas" a Milei tras sus declaraciones pic.twitter.com/PVgFhtt7wg — Sepa Más (@Sepa_mass) May 19, 2024

Albares también ha reprochado al mandatario argentino que se le ha recibido en Madrid "de buena fe para participar en un acto político de la extrema derecha", que se le ha tratado "con todo el respeto y la deferencia debida" y que "se han puesto a su disposición los recursos públicos". También ha advertido que "la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales".

El ministro de Exteriores español subrayó que el comportamiento de Milei "ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente". Asimismo, informó que se comunicó con Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, quien considera que "un ataque de este calibre a un Estado miembro es también un ataque al conjunto de la Unión Europea", por lo que le solicitó que se pronunciara públicamente al respecto.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Milei?

El presidente argentino, Javier Milei, llamó "corrupta" a la esposa de Pedro Sánchez durante su intervención de este domingo en el festival Europa Viva 24, celebrado en el madrileño Palacio de Vistalegre.

En el evento, que reúne a dirigentes y militantes del espacio ultraconservador, y que tiene como anfitrión al líder del partido español de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, Milei realizó una dura crítica a las ideas del socialismo y aprovechó el acto para hacer alusión, de manera indirecta, al caso de la denuncia contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Javier Milei advierte en Madrid de los efectos del socialismo y denuncia la corrupción de Begoña Gómez, mujer del déspota que se tomó 5 días de descanso para ocultarla. pic.twitter.com/aH5D9UgRYS — Sr.Liberal (@SrLiberal) May 19, 2024

"Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que es implementar las ideas del socialismo. No saben qué calaña de gente atornillada al poder ni qué abusos puede generar. Como cuando tiene a la mujer corrupta, se ensucia y se toma 5 días para pensarlo", ha sido su referencia al caso que pesa sobre Begoña Gómez y al momento en el que Sánchez anunció que se tomaba un periodo de 5 días para reflexionar sobre si debía permanecer o no en el cargo.

Por segunda vez

Esta no es la primera vez que Milei se refiere a dicha situación. A inicios de este mes, el líder argentino y el Gobierno español se enfrascaron en un intercambio de ataques cuando el ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, le acusó de "ingerir sustancias". Por su parte, el mandatario argentino apuntó que el gobierno de Sánchez "tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia".