Corea del Norte se ve "obligada a tomar medidas" tras prueba nuclear de EE.UU.

Corea del Norte se ha visto obligada a reconsiderar sus medidas de disuasión nuclear en respuesta a la prueba nuclear subcrítica –un tipo de ensayo en el que no hay explosión– realizada por Estados Unidos esta semana, informó este lunes su Ministerio de Relaciones Exteriores.

Un comunicado de su portavoz, citado por la agencia KCNA, señala que Corea del Note se ve "obligada a tomar las medidas" que considere necesarias para mejorar su preparación general en este aspecto, con el propósito de hacer frente a la "inestabilidad estratégica" que las acciones de Washington podrían provocar en términos de seguridad en la península coreana.

"Esta prueba es un acto muy peligroso que hace más inestable el ambiente de seguridad global, que se empeora al extremo, y ejerce serias influencias negativas sobre el equilibrio estratégico entre las principales potencias nucleares", precisa la declaración.

Piongyang subraya que cualquier disposición que adopte estará en el marco de sus "derechos soberanos y opciones posibles". Asimismo, recalcó que "no tolerará" el surgimiento de un "desequilibrio estratégico y vacío de seguridad" en la península y que defenderá su seguridad, derechos e intereses con "contundentes acciones disuasorias frente a la creciente amenaza nuclear".

Una prueba nuclear subcrítica de EE.UU.

Estados Unidos realizó el pasado martes una prueba nuclear subcrítica en Nevada. El experimento es el tercero de este tipo realizado bajo la Administración del presidente Joe Biden.

Según el comunicado de prensa, el experimento es "coherente" con la moratoria autoimpuesta sobre pruebas de explosivos nucleares que EE.UU. mantiene desde 1992. Como las pruebas nucleares subcríticas no dan lugar a una explosión nuclear, Washington afirma que no están prohibidas por el tratado, que el país ha firmado pero no ha ratificado.