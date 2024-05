Primera ministra estonia confiesa que la OTAN entrena soldados en Ucrania y Moscú responde

Kaja Kallas señaló a Financial Times que el envío de tropas para entrenar soldados en Ucrania no supone el riesgo de arrastrar a la alianza militar a una guerra con Rusia.

Los aliados de la OTAN no deben temer que el envío de tropas para entrenar a soldados en Ucrania suponga el riesgo de arrastrar a la alianza militar a una guerra con Rusia, declaró el lunes la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, a Financial Times.

Asimismo, aseguró que "hay países que ya están entrenando soldados sobre el terreno", agregando que si el personal de entrenamiento fuera atacado por fuerzas rusas, no se activaría automáticamente la cláusula de defensa mutua del artículo 5 de la OTAN.

"No puedo imaginar que si alguien resulta herido allí, los que han enviado a su gente digan 'es el artículo 5, bombardeemos Rusia'. No es así como funciona. No es automático. Así que estos temores no tienen fundamento", explicó.

En cuanto al envío de tropas para participar en operaciones de combate, Kallas señaló que para ello es necesaria la aprobación parlamentaria. "Es un debate público abierto, pero creo que ahora mismo no deberíamos descartar nada", dijo.

"Algunos ya están retirando a sus entrenadores"

Entretanto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, comentó el artículo de Financial Times en sus redes sociales.

"Algunos países ya están retirando a sus entrenadores, solo que no hablan de ello. Esperemos que la valiente Kaja nos dé los detalles", escribió.