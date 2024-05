"Pueden esperar tranquilos": El Gobierno argentino no se disculpará con España por las críticas de Milei

El vocero del Gobierno argentino, Manuel Adorni, rechazó la posibilidad de que el mandatario Javier Milei pida disculpas a España tras sus dichos sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una conferencia organizada por el partido de ultraderecha Vox, el domingo 19 de mayo, en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid. Además, enumeró las críticas que le habían realizado desde Madrid al jefe de Estado.

"El presidente no va a pedir disculpas porque no tiene por qué", afirmó el portavoz presidencial en una entrevista televisiva y agregó que, en su exposición, Milei "no nombró a Sánchez ni a nadie del Gobierno español", aunque se refirió directamente a Gómez, calificándola de "corrupta".

En esa línea, Adorni aclaró que "no hizo mención a Begoña". "Tomaron el caso como propio y relacionaron lo que estaba diciendo Milei con lo que efectivamente pasó con la esposa de Sánchez", dijo y sentenció: "Pueden esperar tranquilos que no va a haber una disculpa".

Asimismo, recordó las afirmaciones de funcionarios españoles sobre Milei, que en distintas declaraciones durante este mes, acusaron al mandatario argentino de ser "gente muy mala", "consumir sustancias", "negacionista", "odiador" y "autoritario". Sin embargo, indicó que el conflicto "está en el marco de cuestiones privadas, que nada tienen que ver con cuestiones diplomáticas y mucho menos con la relación entre los dos pueblos que está por encima de cualquier circunstancia".

"Milei no tiene por qué pedir disculpas. En cambio, estaríamos gustosos de que el presidente español le pida disculpas por los destratos y maltratos de los últimos, por lo menos, 15 días", continuó.

En el mismo sentido se expresó el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien negó "una crisis con España" y rechazó la posibilidad de que el tema afecte las "relaciones diplomáticas". "No tiene ningún sentido", sostuvo e insistió en que "en todo caso, se trata de un cruce entre dos presidentes que tienen simpatía".

También aseguró que las primeras agresiones llegaron "del Gobierno de Pedro Sánchez". Al igual que Adorni, recordó los calificativos que recibió el líder de La Libertad Avanza por parte de distintos ministros del país europeo, a la vez que hizo hincapié en que Milei "no hizo mención" a ningún miembro del Gabinete español durante su discurso. "No sé por qué tanta ofensa. No siento que deba pedir disculpas. No corresponde", señaló Francos.

Cruces entre el socialismo y el Partido Popular

Las autoridades del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) manifestaron sus críticas al Partido Popular (PP) por no haber repudiado el mensaje de Milei. "Nadie le pide al PP que no haga oposición al Gobierno, lo que se pide es que defienda las instituciones que son la base de nuestra soberanía", declaró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

También expresó que el domingo tuvo una "conversación larga" con el portavoz del PP, Miguel Tellado, quien le respondió a través de su cuenta en la red social X: "El ministro de Exteriores, que no nos llamó para informarnos de la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar, llama hoy para que el PP defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones de Milei, al que el Gobierno acusó de drogarse".

El ministro de Exteriores, que no nos llamó para informarnos de la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar, llama hoy para que el PP defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones de Milei, al que el Gobierno acusó de drogarse. — Miguel Tellado (@Mtelladof) May 19, 2024

Finalmente, este lunes 20 de mayo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, intentó bajarle el tono a la disputa. "Ni el Gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando el consumo de sustancias del presidente de Argentina, ni el señor Milei, que llamó 'corrupta' a la esposa del presidente de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política", aseveró y añadió: "Esta escalada verbal no conduce a ninguna parte y a mí no me representa".

"Lo que ha hecho Milei es solo una muestra de lo que hace el Gobierno de España contra todo el mundo que no piensa como ellos, y Sánchez no está para dar lecciones", concluyó.