Moscú: La "fórmula de paz" de Zelenski no ayudará a Kiev salir del "punto muerto"

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha expresado este lunes que la "fórmula de paz" del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, no ayudará a Kiev.

"¿A quién engañan con esta 'fórmula alquímica': a ellos mismos o al pueblo ucraniano? Ni la 'fórmula Zelenski' ni las reuniones internacionales basadas en ella serán para el régimen de Kiev una salida del punto muerto, sino que lo agravarán", escribió la vocera en su cuenta de Telegram.

Sus palabras vienen después de que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexánder Litvinenko, afirmara que "la situación en el frente es extremadamente difícil, pero dista mucho de ser catastrófica". Según Litvinenko, Kiev cuenta con la "fórmula de paz" de Zelenski.

En este contexto, Zajárova explicó que "las negociaciones no son un viaje condenado a Ginebra, sino un trabajo minucioso basado en la responsabilidad, el conocimiento de las realidades, el respeto del derecho internacional, etc.". "Es la determinación y la libertad de actuar en nombre de su país, no de su cartera o de los intereses de otras personas", concluyó.

El pasado noviembre, Zelenski enumeró en una cumbre del G20 los diez puntos de la "fórmula de paz" de Ucrania, incluida la exigencia de que Rusia retire todas sus tropas y restablezca la plena "integridad territorial" de Ucrania. La idea fue rechazada por Moscú y calificada de "inaceptable", por ignorar por completo la realidad existente sobre el terreno.