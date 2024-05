España reitera al embajador argentino la necesidad de una "rectificación pública"

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, no descartó una ruptura de las relaciones si no hay disculpas.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reunió este lunes con el embajador de Argentina en Madrid, Roberto Bosch, a quien exigió una "rectificación pública" tras las palabras del mandatario de dicho país, Javier Milei, sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Según la agencia Efe, que cita fuentes diplomáticas, el encuentro se celebró dentro de los "cauces del respeto y la cortesía diplomática que tanto el Gobierno como el ministro mantienen en todo momento".

La polémica se desató tras un evento el domingo en Madrid, que reunió a dirigentes y militantes del espacio ultraconservador, y que tuvo como anfitrión al líder del partido español de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, y en el que Milei hizo alusión, de manera indirecta, al caso de la denuncia contra la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.

Insinuación de ruptura

Previo al encuentro de este lunes con el embajador, en una entrevista con Cadena Ser, Albares fue preguntado sobre una posible ruptura de relaciones entre ambos países y no descartó este extremo. "Nosotros esperamos esas disculpas públicas y en adelante vamos a actuar en consecuencias si no se producen", comentó.

Y continuó: "Evidentemente, no queremos ejercer esas medidas, pero si no hay disculpas públicas lo vamos a hacer". Albares no dio detalles sobre las medidas que mencionó.

Por su parte, el vocero del Gobierno argentino, Manuel Adorni, rechazó la posibilidad de que Milei pida disculpas a España. "El presidente no va a pedir disculpas porque no tiene por qué", afirmó.

