Denunciante de Boeing reconoce que teme por su seguridad

"Siempre estoy mirando detrás de mi espejo para asegurarme de que no me sigue ningún coche", comentó el extrabajador del fabricante de aeroestructuras Spirit AeroSystems.

Santiago Paredes, denunciante del fabricante de aeroestructuras Spirit AeroSystems, ha reconocido que teme por su seguridad tras la repentina muerte de dos excompañeros suyos que también denunciaron problemas de seguridad en proveedores de la multinacional Boeing, según lo declaró este lunes en exclusiva al periódico británico The Independent.



"Siempre estoy mirando detrás de mi espejo para asegurarme de que no me sigue ningún coche", afirmó. "No digo que tenga miedo, pero al mismo tiempo, no puedo hacer oídos sordos a la realidad de lo que podría ser. Tengo que prepararme para ello", añadió.

Paredes señaló que está recogiendo el testigo de su excolega y amigo Joshua Dean, que falleció en abril a la edad de 45 años tras luchar contra una enfermedad repentina, asegurando que tiene que continuar y llegar hasta el final. La muerte de Dean se produjo semanas después de que otro denunciante de Boeing, John Barnett, se suicidara.

Asimismo, detalló que, tras el fallecimiento de Dean, su abogado dijo que sentía como si estuvieran perdiendo gente en una batalla. "Empecé a preocuparme por lo que estábamos haciendo, por si era lo correcto. Es desalentador perder gente, no solo amigos, sino amigos que están contigo en esta batalla", señaló.