China asegura que no se beneficiará de la crisis de Ucrania, "a diferencia de EE.UU."

Las autoridades chinas no van a sacar provecho de la crisis que vive Ucrania, como sí lo están haciendo las estadounidenses, aseguró este lunes el representante adjunto de la Misión permanente de Pekín ante la ONU, Geng Shuang, en una reunión del Consejo de Seguridad de la organización, convocada a instancias de Rusia.

El diplomático recordó también que China no ha suministrado armas a ninguna parte del conflicto en Ucrania y no va a contribuir a que se alargue.

"China no es artífice ni parte de la crisis ucraniana", dijo Geng. "No hemos proporcionado armas a ninguna de las partes del conflicto", agregó. "A diferencia de EE.UU., que prolonga deliberadamente los combates", Pekín no lo hará y no se beneficiará de la crisis, aseguró. "Nuestra posición es clara: promover las conversaciones de paz y la solución política", remarcó.

El embajador chino reiteró la postura de su país después de la intervención del representante permanente ruso, Vasili Nebenzia, quien señaló que una solución de la crisis por medios políticos y diplomáticos es todavía posible, pero para ello Occidente debe dejar de armar al "régimen de Bandera en Kiev". Moscú insiste asimismo en que Ucrania regrese a su "estatus neutral, no alineado y libre de armas nucleares, para que sea desmilitarizada y desnazificada".

A comienzos de la semana pasada, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusó a China de ser "el principal país que posibilita a Rusia llevar a cabo su guerra". Recalcó que Pekín es el "mayor socio comercial de Rusia" y le entrega componentes críticos para sus armas, microelectrónica y tecnología avanzada.