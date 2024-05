Israel lanza "una operación antiterrorista" en Yenín en Cisjordania

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado "una operación antiterrorista" en la ciudad de Yenín, al norte de Cisjordania, informa el Ejército israelí.

Según las FDI, citadas por The Times of Israel, varios hombres armados han sido abatidos por las tropas israelíes. El organismo no ofreció más detalles sobre el operativo.