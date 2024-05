"Ignorantes", "asesinos" y "corruptos": los insultos de Milei a líderes mundiales

La posición ideológica del presidente de Argentina, Javier Milei, generó una larga lista de choques y descalificaciones a mandatarios de otros países. Este modo de actuar ya había aparecido antes de su inserción en la política, cuando había insultado al papa Francisco, y tuvo su último ejemplo en la crisis diplomática desatada con Madrid tras calificar como "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Algunos de sus cruces fueron con líderes latinoamericanos, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien llamó "comunista asesino" y "asesino terrorista". Además, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora realizada en Maryland, EE.UU., en febrero de este año, lo acusó de estar "hundiendo" a su pueblo y lo definió como "una plaga letal para los propios colombianos".

En una reciente entrevista, Javier Milei no se contuvo al criticar a Gustavo Petro. Llamó al presidente colombiano "comunista asesino" y lo acusó de hundir a Colombia, causando un aluvión de reacciones. pic.twitter.com/ynOXI6ecqW — Sepa Más (@Sepa_mass) January 27, 2024

Otro de los blancos que tuvo el presidente argentino fue su par de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien definió como "ignorante". "Es un halago. Digo que un ignorante como López Obrador hable mal de mí me enaltece", expresó luego de que el mexicano lo llamara "facho".

"Es un halago que alguien tan ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece", afirmó el presidente de Argentina, Javier Milei, en una entrevista con CNN. pic.twitter.com/IwjbfTxxNc — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) March 27, 2024

En medio de la tensión generada por estas expresiones contra Petro y López Obrador, Milei intentó justificar sus descalificaciones: "Debe ser que consideran que está bien que otros mandatarios me agredan y que me defienda esté mal".

Durante la campaña presidencial de 2023 en Argentina, el líder de La Libertad Avanza también había disparado contra el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al que llamó "comunista" y "corrupto". En una entrevista con el periodista Jaime Bayly, fue consultado si se reuniría con Lula "de jefe de Estado a jefe de Estado" y antes de oír su respuesta, le dijo: "Un gran corrupto, ¿no?". "Obvio. Por eso estuvo preso", contestó Milei, quien siempre manifestó su simpatía por el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

"No me reuniría con Lula da Silva"Javier Milei apuntó contra el presidente de Brasil, dijo que "es un corrupto y por eso estuvo preso" y afirmó: "Es un comunista". https://t.co/UgSv4IW2UVpic.twitter.com/ObdrhriEjL — Corta 🏆 (@somoscorta) November 8, 2023

También durante la campaña, Milei había compartido un artículo periodístico en su cuenta de la red social X en el que se acusaba a Lula de haber intentado interferir en el Banco de Desarrollo de América Latina para perjudicar al líder libertario. "Tiembla la casta roja. Muchos comunistas enojados y con acciones contra mi persona y mi espacio", escribió el entonces candidato presidencial.

TIEMBLA LA CASTA ROJAMuchos comunistas enojados y con acciones directas contra mi persona y mi espacio...LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/BIZoPu8TT4 — Javier Milei (@JMilei) October 4, 2023

El presidente chileno, Gabriel Boric, tampoco se salvó de las agresiones de Milei, quien lo llamó "empobrecedor". En plena campaña rumbo a la Casa Rosada, Milei viajó a Chile para reunirse con el titular del Partido Republicano de ese país, José Antonio Kast, quien había competido en los comicios de 2022.

En ese contexto sostuvo: "Entre izquierdosos se juntan, o sea, entre empobrecedores se juntan, y así como esperamos sacar a la plaga kirchnerista, en realidad, toda la plaga socialista que azota a Argentina por más de cien años. Espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric".

Por otra parte, Milei también calificó como "dictaduras" a varios países y afirmó que "se las condena". Entre ellas mencionó "a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Corea del Norte, a Irán". Respecto de Caracas, en abril pasado declaró que "no tendría ningún tipo de problemas" en "avanzar en sanciones" y aseguró que lo que ocurre en territorio venezolano es una "carnicería".

🇦🇷 Javier Milei aseguró estar dispuesto a convencer a otros países para que adopten sanciones diplomáticas contra Maduro.🗣️ Los peores presidentes de América Latina son Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Daniel Ortega y Miguel Díaz Canel. Dijo.📌 Entrevista: @oppenheimerapic.twitter.com/Az3EsU6emQ — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) April 1, 2024

Campaña contra China

Antes de ser electo presidente, Milei también manifestó su rechazo a las políticas de Pekín y habló sobre una posible ruptura de las relaciones. "La gente no es libre en China, no pueden hacer lo que quieren y si lo hacen, son asesinados", reflexionó en una entrevista, en la que agregó: "¿Comerciarías con un asesino?".

"No solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí, [el presidente ruso Vladímir] Putin no entra ahí, Lula [da Silva] no entra ahí", dijo también Milei. "Si los argentinos quieren comercializar con China, Rusia o Brasil o con quien sea, problema de los argentinos", añadió.

El candidato argentino Javier Milei reafirmó su promesa de romper los lazos empresariales con China y señaló que no solo no hará negocios con el gigante asiático, sino que tampoco los hará “con ningún comunista” pic.twitter.com/4BiB9txGbT — Sepa Más (@Sepa_mass) September 15, 2023

Descalificaciones al papa Francisco

Pese a la visita que Milei hizo al Vaticano y a la invitación que le cursó al papa Francisco para que visite Argentina, años antes de llegar a la presidencia Milei se había despachado con una serie de insultos hacia el pontífice. "Es el representante del maligno en la Tierra, ocupando el trono de la casa de Dios", dijo y aseguró que el jefe de la Iglesia católica "impulsa el comunismo, con todos los desastres que causó".

"Promueve la pobreza, un régimen de miseria. Este tipo promueve un sistema que mata a la gente", fue otra de sus críticas.