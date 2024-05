"Ha traicionado a la gente": Cardi B se arrepiente de haber votado a Biden

La rapera estadounidense Cardi B reveló que se arrepiente de haber apoyado y votado a Joe Biden y que el pueblo "fue traicionado" en su presidencia.

En una entrevista con Rolling Stone la semana pasada, Cardi B contó que no volverá a respaldar a ningún político después de haber apoyado tanto a Biden como a Bernie Sanders. "Yo no jodo con ustedes, 'niggas'", dijo refiriéndose a Biden y a Donald Trump. "Es como si, maldita sea, no les importara nadie", agregó.

En cuanto al primero, afirmó que ha sentido "capas sobre capas de decepción" por lo que considera una mala gestión nacional e internacional. "Siento que ha traicionado a la gente", explicó.

Actualmente, EE.UU. enfrenta una crisis en su frontera sur, un aumento de la inflación alimentaria y un pico de muertes por sobredosis debido al flujo ilícito de fentanilo, entre otros retos. "Entonces, realmente me molesta porque hay soluciones para eso. Hay solución. Sé que hay solución porque gasta miles de millones de dólares en cualquier puta cosa", expresó.

Después de que Biden insistiera en octubre en que EE.UU. podía financiar tanto a Israel como a Ucrania, la rapera se manifestó en contra. Sin embargo, le preocupa que los artistas de color puedan ser "censurados" por hablar de la guerra en la Franja de Gaza.

"EE.UU. no paga guerras interminables por países que llevan mucho tiempo sufriendo", señaló. "Hay países en los que mueren niños todos los días, pero como EE.UU. no se beneficia de ellos, no ayuda. No me gusta que EE.UU. lleve esta capa de superhéroe. Nunca hicimos cosas para ser superhéroes. Hicimos cosas por nuestra propia conveniencia", opinó.