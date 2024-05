Un hijo de Bolsonaro expresa "todo su apoyo" a Milei en medio de la crisis diplomática con España

El diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, ha expresado "todo su apoyo" al mandatario argentino, Javier Milei, en medio del conflicto diplomático que mantiene con España, que estalló después de que llamara "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En sus redes sociales, el diputado consideró que Sánchez "no tiene coherencia" y tampoco "moral" para pedir disculpas a Milei. También acusó al mandatario español de "confundir su vida privada con la soberanía de España y Argentina".

"Pedro Sánchez no está por encima de la ley española y España no es de su propiedad. Si no aguanta, que hubiese renunciado cuando estalló el escándalo. Todo mi apoyo a Milei", escribió.

"Milei ha dicho la verdad"

La polémica se desató después de que Milei aludiera, de manera indirecta, al caso de la denuncia contra la mujer de Sánchez en un evento que el pasado el domingo reunió en Madrid a dirigentes y militantes del espacio ultraconservador, y que tuvo como anfitrión al líder del partido español de extrema derecha Vox, Santiago Abascal.

El hijo de Bolsonaro también hizo alusión a las declaraciones sobre Milei del ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien sugirió a primeros de este mes que el mandatario argentino tomaba "sustancias".

"Cuando un ministro español llamó a Javier Milei drogadicto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, debió reírse. Ahora que Milei ha dicho la verdad y que la esposa del presidente del Gobierno español está siendo investigada por tráfico de influencias y corrupción, Pedro Sánchez convoca al embajador argentino en España", comentó.

Aunque el Gobierno español exigió disculpas a Milei, el mandatario se negó y advirtió que él es el ofendido y que Sánchez es quien tiene que pedirle perdón.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, anunció este martes que retiran a la embajadora, María Jesús Alonso, en Buenos Aires. En respuesta, Milei insultó nuevamente a su homólogo español. "Los socialistas son capaces de hacer cualquier cosa. Es un disparate propio de un socialista arrogante", aseveró.