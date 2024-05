Funcionarios israelíes confiscan equipos de AP y cortan su transmisión de Gaza en vivo

Funcionarios israelíes han confiscado este martes en el sur del país una cámara y otros equipos para la transmisión en vivo pertenecientes a la agencia AP (The Associated Press) y han cortado su transmisión de los acontecimientos en el norte de la Franja de Gaza, acusando a la agencia de violar la nueva ley contra Al Jazeera.

El canal catarí es uno de los miles de clientes de AP que recibe sus transmisiones en directo, y la organización de noticias no tardó en condenar el actuar del personal del Ministerio de Comunicaciones de Israel que impidió su labor periodística.

"The Associated Press condena en los términos más enérgicos las acciones del Gobierno israelí para apagar nuestra transmisión en vivo de larga data que muestra una vista de Gaza y confiscar el equipo de AP. El corte no se basó en el contenido de la transmisión, sino en el uso abusivo por parte del Gobierno israelí de la nueva ley de radiodifusión extranjera del país", declaró el medio en un comunicado.

Asimismo, AP instó a las autoridades israelíes a que le devuelvan sus equipos y permitan "restablecer inmediatamente" su transmisión en directo para que puedan seguir ofreciendo "este importante periodismo visual a miles de medios de comunicación de todo el mundo".

La transmisión de AP del norte de Gaza se realizaba desde la localidad israelí de Sderot. Los funcionarios se presentaron en el lugar por la tarde y entregaron a personal de la agencia un papel firmado por el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, en el que se afirmaba que estaban violando la nueva legislación.

Antes de proceder a la confiscación de los equipos, las autoridades dieron una orden verbal de cesar la transmisión en vivo, pero AP se negó a hacerlo. La agencia insiste en que cumple con las leyes de censura militar de Israel, que prohíben filmar los movimientos de sus tropas para no ponerlas en peligro, y que en su grabación solo se veía el humo procedente de Gaza.