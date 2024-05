Irán revela detalles del accidente de helicóptero de Raisi

El jefe de la Oficina del presidente de Irán, Gholamhossein Esmaili, ha revelado en una entrevista con medios locales que durante el vuelo del helicóptero de Ebrahim Raisi, las condiciones meteorológicas eran favorables, con nubosidad solo en una parte.

Esmaili, que viajaba en otro helicóptero del convoy, detalló que las tres aeronaves despegaron a las 13:00 (hora local), del 19 de mayo, cuando las condiciones meteorológicas en la zona eran normales.

Según el alto funcionario, habiendo pasado 45 minutos de vuelo, el piloto del helicóptero del presidente Raisi, que estaba al mando del grupo, ordenó a las otras dos aeronaves que aumentaran la altitud para evitar una nube cercana, pero la del presidente, que volaba entre las otras dos, desapareció de repente.

Luego de realizar muchas llamadas a los que estaban en el helicóptero desaparecido, solo el ayatolá Al Hashem contestó y dijo que la aeronave se había estrellado, continuó Esmaili. "No me encuentro bien, no sé qué pasó, no sé dónde estoy, estoy bajo los árboles, no lo sé, no veo a nadie, estoy solo", dijo entonces el ayatolá, citado por el jefe de la Oficina presidencial.

Esmaili señaló que Al Hashem debió de estar contestando el teléfono durante unas tres horas y luego resultó que los demás habían muerto en seguida, mientras que él falleció unas horas más tarde.

"No sé cómo son las condiciones meteorológicas para un vuelo en helicóptero, pero por lo que vi con mis propios ojos, las condiciones durante el vuelo eran normales. Solo vimos una nube en un desfiladero y en una zona muy limitada", concluyó el alto funcionario.