"Me importa tres carajos": Milei advierte que vetará toda ley que rompa el equilibrio fiscal

Durante su participación en el 41.° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el presidente de Argentina, Javier Milei, reiteró este martes que cumplirá el objetivo de mantener el equilibrio fiscal y prometió vetar cualquier iniciativa legislativa que pueda quebrar el déficit cero.

"Fíjense que ahora lo único que están haciendo es mandar proyectos al Congreso para perjudicar el equilibrio fiscal", dijo ante los empresarios, antes de enviar un mensaje a los legisladores: "Les aviso que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, con el que quieran romper la caja y volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa tres carajos".

La advertencia de Milei es una respuesta a la aprobación en la Cámara de Diputados de una propuesta de la oposición para que las comisiones de Presupuesto y de Educación estén obligadas a firmar este jueves un dictamen sobre los proyectos para garantizar el presupuesto universitario. Se trata del paso previo para su tratamiento en el recinto. Una situación similar se dará el próximo martes, cuando se discuta la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Sin embargo, para Milei estas iniciativas responden a "fines electoralistas".

Las reformas pendientes

En su disertación ante empresarios, el presidente argentino volvió a defender la denominada Ley Bases que debe ser tratada en el Senado, y advirtió que si no le aprueban las "reformas estructurales" lo va a "volver a intentar". "Lo voy a intentar todas las veces que pueda. Y si no me la dejan pasar, la paliza electoral que les vamos a dar el año que viene hará que cambie la composición del Congreso y pasemos todas las reformas", expresó.

En ese sentido, aseguró que, además de las 300 reformas que impulsó con el Decreto de Necesidad y Urgencia que presentó el pasado diciembre, aún hay pendientes "3.200 reformas" más, por lo que advirtió: "Tarde o temprano las vamos a hacer. No me importa cuánta voluntad tenga de bloquear la política sucia. La vamos a hacer".