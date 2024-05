"Circo sin pan": el 'show' musical que protagonizará Milei desata catarata de memes

Bastó que el presidente de Argentina, Javier Milei, anunciara que la presentación de su último libro incluirá un 'show' musical para que estallaran los memes de burla a sus pretensiones artísticas y mensajes que consideran que es solo una forma de distraer a la opinión pública en medio de la grave y creciente crisis económica que atraviesa el país.

"El 'show' es como un circo sin pan", resumió el legislador opositor Gabriel Solano al referirse al evento que Milei protagonizará en la tarde de este miércoles en el estadio Luna Park, en Buenos Aires.

Milei pidió bailarines para su show músical en el Luna Park pic.twitter.com/Y2yM2wsUHt — El Tío de Inti🌞 (@intisumaj2) May 21, 2024

En vísperas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el mandatario presentará su libro más reciente, 'Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica', pero sorprendió al revelar que el evento incluirá un espectáculo musical en el que Milei va a cantar.

Las ironías en redes sociales fueron inmediatas. "Al final le tenía envidia a Lali", fue uno de los mensajes más repetidos en referencia a los insultos que Milei le ha proferido a Lali Espósito, una de las artistas más importantes de América Latina.

Tengo el telonero del recital de Milei en el Luna Park. pic.twitter.com/e4MHVaHjzz — Sebastián Iñurrieta (@sinurrieta) May 21, 2024

Otros recordaron las controvertidas presentaciones artísticas de los expresidentes Fernando de la Rúa (1999-2001), quien cantó un tango en la televisión; Mauricio Macri (2015-2019), que se disfrazó de Freddie Mercury y cantó canciones de Queen; y Alberto Fernández (2019-2023), que tocaba la guitarra y cantaba en actos públicos.

Entre los memes, destacaban los que "mostraban" los supuestos ensayos de Milei y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

El presidente debe estar re preocupado viendo cómo resuelve la economía del país.Milei y la hermana ensayando en Olivos: pic.twitter.com/v7bgGtr5rs — Pampa⭐️⭐️⭐️ (@Pampa139) May 21, 2024

los hermanos milei mañana en el luna park pic.twitter.com/WmQzqKmuSi — lisardo (@litiq) May 22, 2024

También ironizaban sobre la decisión de Milei de presentarse ante los escenarios justo cuando enfrenta una crisis diplomática con España luego de haber insultado a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez.

*Argentina a punto de ir a guerra con España*Milei en el Luna Park: https://t.co/rmPa3lUrOzpic.twitter.com/nkzBqqxrcf — BLENDER (@estoesblender) May 21, 2024

¿Y la crisis?

Los posteos sobre Conan, el misterioso perro presidencial al que nadie ha visto, no podían faltar. La revista humorística Barcelona "anunció" los temas que cantará el presidente, como "A clonar mi amor" y "Conan dinamita", en alusión a dos canciones de la banda de 'rock' Patricio Rey y sus redonditos de ricota, 'La bestia pop' y 'Mi perro dinamita', respectivamente.

Sin embargo, la mayoría de los mensajes lamentaron la "frivolidad" de un presidente que se dedica a promover su imagen pública sin resolver los problemas del país.

me destruye que milei fue al luna park a PROBAR SONIDO me imagino al gabinete así pic.twitter.com/0EsvxrvQLE — Faculo (@faqxeen) May 21, 2024

Un usuario, por ejemplo, resumió que desde que Milei comenzó a gobernar aumentó el desempleo; los jubilados perdieron el 30 % de su poder adquisitivo; las facturas de luz y gas por lo menos se duplicaron; se desfinanció la educación y la salud pública, la ciencia y la cultura; el consumo cayó a sus peores niveles en 20 años; y hoy ya casi el 60 % de la población vive en condiciones de pobreza.

- Se prendía fuego el país*Milei en el Luna Park* pic.twitter.com/ku5ndjrFwP — 𝙉𝙍 | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) May 21, 2024

"No puedo creer que Milei vaya a cantar en el Luna Park. El tipo no quería ser presidente, quería ser famoso y sentirse querido. En Argentina sucede de todo desde siempre, pero esta película de patetismo y horror sí que es un desenlace que no deja de sorprender nunca", señaló una usuaria.

"Milei canta en el Luna Park mientras millones de argentinos pasan hambre. Pero el circo se va a acabar, tarde o temprano", afirmó otro.

Uno más se preguntó hasta cuándo se podrá sostener el "consumo irónico" del presidente.

"Milei tiene una provincia con la Policía acuartelada y una corrida cambiaria en curso. La respuesta es un 'show' musical en el Luna Park. Se nos ríen en la cara", lamentó.

"Milei va a cantar en el Luna Park mientras el país se incendia, la gente no puede comprar la comida, ni pagar los servicios", escribió otra usuaria.

Márketing

Más allá de las polémicas, los preparativos para el show continúan ya que forman parte de la promoción del libro.

Así lo reconoció el vocero, quien aseguró que la presentación en el Luna Park se trata de un evento privado financiado con el patrimonio personal del presidente, no con recursos públicos.

"La decisión que tomó él de participar en un show musical es parte de la publicidad de su libro y del márketing (…), él recibe regalías por ese libro, es la única actividad que puede realizar por fuera de su cargo de presidente ", señaló Adorni en una entrevista radial.

También recordó que la intención original era presentar el libro en la pasada Feria Internacional del Libro, lo que quedo frustrado por el enfrentamiento entre Milei y los organizadores.