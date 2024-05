Reuters: Varios países del G7 buscaron impedir las órdenes de la CPI contra Israel

Varios países del G7, entre ellos Reino Unido, buscaron impedir que la Corte Penal Internacional (CPI) dictara órdenes de detención "problemáticas" para Israel, informa Reuters, citando a una fuente diplomática.

Entre los miembros del grupo que cuestionaron la solicitud de órdenes de arresto que realizó el fiscal de la CPI, Karim Khan, contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, se encuentran, aparte de Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá y EE.UU., que critican al tribunal por equiparar al país hebreo y el movimiento palestino Hamás, contra cuyos líderes se solicitó la misma medida.

Según sostuvo el martes el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, la emisión de esas órdenes contra los altos cargos israelíes no ayudará a "liberar a los rehenes" retenidos por Hamás, "entregar ayuda humanitaria" a la Franja de Gaza ni a "garantizar un cese al fuego sostenible". Asimismo, agregó que el CPI no tiene jurisdicción en ese caso, dado que Israel no es signatario del Estatuto de Roma, el documento constitutivo de la CPI, y "Palestina no es reconocida como Estado".

De los países del G7, el único que respaldó públicamente la petición del fiscal Khan fue Francia, que reafirmó en un comunicado su apoyo a la independencia de la CPI y a "la lucha contra la impunidad en todas las situaciones".