'Vota por un desaparecido': colectivos de México lanzan campaña en la elección presidencial

Familiares de personas desaparecidas en México anunciaron este miércoles el lanzamiento de una campaña política para visibilizar el problema de las desapariciones en ese país, generar conciencia sobre esta crisis humanitaria y posicionar el tema entre los dirigentes políticos para que atiendan la situación como un asunto prioritario.

La campaña es apoyada por distintas organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (FUNDNL), Glorieta de las y los Desaparecidos con el objetivo de posicionar el tema en el contexto de las elecciones generales del 2 de junio.

Jorge Verástegui González, familiar de dos desaparecidos desde hace 15 años, relató en una conferencia digital que la campaña busca conseguir que los electores que tengan pensado abstenerse o votar nulo, acudan el 2 de junio a las urnas para que en vez de emitir un voto en blanco, pongan en la boleta electoral el nombre completo de una de las personas que se encuentran desaparecidas, como un acto de protesta y de visibilización.

Si como a nosotros no te representa ninguna candidatura, te invitamos a votar por las personas desaparecidas. https://t.co/SkxfPgZfeg — Jorge Verástegui González (@JorgeVerastegui) May 21, 2024

Verástegui resaltó que lo importante en esa acción política, es que los nombres de las personas desaparecidas que los electores escriban, quedarán registrados y deberán ser contabilizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo al que los familiares solicitarán luego las cifras con los candidatos o candidatas no registrados que fueron incorporados por los votantes en los comicios.

"Los funcionarios están obligados a contar estos votos y la ley indica que no son votos nulos aunque no sean válidos porque son personas no inscritas en la elección. Sin embargo, el tribunal debe contabilizarlos y analizarlos. Por eso llamamos a los electores que no simpatizan por partidos ni candidatos, a no regalar el voto sino a votar por un desaparecido para ayudar a los familiares a visibilizar la causa, a mostrar el hartazgo que tenemos y para que las próximas autoridades los busquen", expresó Verástegui.

El 2 de junio votaré por Rubén Alvarado Escamilla, desaparecido junto con su hermano Jhovany, el 27/10/2022 en San Julián, Jal.Su nombre estará en mi boleta/en el acta de escrutinio.Su esposa estaba embarazada. Quiero que Rubén vea a su bebé por primera vez, que vuelva a casa https://t.co/uwqgRsPlp7pic.twitter.com/koXyAOVDn6 — César Contreras (@CesarContL) May 22, 2024

Durante la conferencia, los familiares de desaparecidos aclararon que esta iniciativa de protesta pacífica y de difusión, es organizada sin el apoyo de ningún partido político. Por ello, decidieron mostrar la campaña en tonos grises, para que ningún color sea asociado a su lucha, que también será difundida en redes sociales.

familias buscadoras invitan a quienes piensan anular o abstenerse en las próximas elecciones a votar por alguna de las más de 114 mil personas desaparecidas en méxico hagamos visibles a las personas desaparecidas #VotoDignamentehttps://t.co/sKZc3y4V7epic.twitter.com/owNDZC4Zvc — carlos buburrón (@CBuburron) May 22, 2024

La campaña para votar por los desaparecidos también incluirá gráficas individuales de las víctimas desaparecidas que hayan sido aprobadas por sus familiares, sus nombres completos, el lugar dónde desaparecieron y el tiempo que han tardado las autoridades en localizarlos.

De momento, se han sumado a la campaña familiares de 14 estados y sus organizadores prevén que la cifra siga aumentando durante los próximos días, sobre todo, cuando se dé a conocer esta estrategia en el que las familias también buscan el respaldo de la prensa, para que logre masificarse.

Según los datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cifra de personas que se mantienen como desaparecidas y no localizadas, es de 114.040, lo que representa el 35,87 % del total de casos reportados en México, que asciende a 317.961 personas. De ese total, 203.921 personas han sido localizadas, 188.281 de ellas con vida y 15.640 fallecidas.

