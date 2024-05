Netanyahu: "Reconocer un Estado palestino es una recompensa al terrorismo"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cree que el reconocimiento del Estado de Palestina supone una "recompensa al terrorismo", según se desprende de un mensaje publicado este miércoles en su cuenta oficial de la red social X.



"La intención de varios países europeos de reconocer un Estado palestino es una recompensa al terrorismo", reza el texto. "El 80 % de los palestinos de Judea y Samaria [parte de Cisjordania administrada por Israel] apoyan la terrible masacre del 7 de octubre [de 2023]", añade.

Asimismo, el mandatario israelí señala que "a este mal no se le puede dar un Estado", porque sería un "Estado terrorista". "Intentará repetir la masacre del 7 de octubre una y otra vez; no lo consentiremos. Recompensar el terrorismo no traerá la paz y tampoco nos impedirá derrotar a Hamás", zanjó.

España, Noruega e Irlanda anunciaron este miércoles que reconocerán a Palestina como Estado soberano el próximo 28 de mayo. En respuesta, Tel Aviv ha llamado a consultas a sus embajadores en esos tres países. "Israel no permanecerá en silencio frente a quienes socavan su soberanía y ponen en peligro su seguridad", declaró el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz.