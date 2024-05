Colombia declara como área arqueológica protegida el lugar del naufragio del galeón San José

El Gobierno de Colombia declaró este miércoles como área arqueológica protegida el lugar donde se encuentra sumergido el galeón San José, una embarcación de los colonos españoles que había sido buscada desde su hundimiento en 1708 y que fue hallada en 2015 durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos.

La declaratoria de la zona protegida, frente a las costas caribeñas de Cartagena de Indias, fue anunciada por el ministro de Cultura colombiano, Juan David Correa, durante el lanzamiento de la primera fase del Proyecto de Investigación 'Hacia el corazón del Galeón San José', una misión científica y cultural que lidera el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICAH) junto con los Ministerios de Defensa, de Cultura, entre otros organismos del Estado.

"Este Gobierno hace algo que es inédito", expresó Correa, tras "considerar el hundimiento del galeón como la posibilidad de entender la historia y la cultura", y no como un asunto de "codicia" y "avaricia".

"Queremos dejarle al país una misión científico-cultural que represente a Colombia. Hoy queda instalado un espacio científico para el patrimonio de todas y todos, para la educación", agregó el ministro respecto al proyecto que revisará los restos de la embarcación, en la que se presumen que hay joyas, piedras preciosas, oro, plata, cerámicas, documentos, encomiendas y más.

Por su parte, la directora del ICAH, la antropóloga Anhela Caicedo, resaltó que un "área arqueológica protegida solo se declara cuando su representatividad resulta absolutamente importante para proteger el patrimonio", razón por la que el Estado ahora podrá salvaguardar toda la zona delimitada.

"El Plan de Manejo Arqueológico nos va a permitir que la investigación cumpla con estándares que no alteren lo que se está protegiendo en la profundidad. Básicamente, nos aproximaremos al lugar de una manera no intrusiva. Una fase de caracterización remota que nos permitirá tomar imágenes para decisiones futuras", agregó Caicedo.

Esta nueva declaratoria se suma a una de 2019, cuando el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) de Colombia declaró el galeón San José como bien de interés cultural indivisible del país, una medida que protege la carga del barco —entre la que hay millones de monedas de oro y plata— e impide que se utilice parte de ella para pagar su rescate.

Disputas por el tesoro del galeón

El San José fue hundido el 8 de junio de 1708 por corsarios ingleses frente a las costas de Cartagena de Indias cuando transportaba un cargamento en el que, según crónicas y documentos de la época, se incluían unos 11 millones de monedas de oro y plata, además de piedras preciosas, vasijas ancestrales, brazaletes de bronce, espadas y escudos.

En diciembre de 2015, tras el anuncio oficial del hallazgo, surgieron disputas entre Colombia y España. Desde Madrid argumentaban que, al tratarse de "un barco de Estado" con su bandera, las normas de la Unesco amparan al Gobierno español a la hora de reclamar su titularidad y, por lo tanto, el patrimonio que supuestamente alberga, al que se le estima un valor aproximado de 17.000 millones de dólares.

Luego, en septiembre de 2023, la compañía cazatesoros Sea Search Armada de EE.UU. logró que la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) aceptara una demanda contra Colombia, en la que exige 10.000 millones de dólares al país suramericano, al que acusa de expropiar un tesoro encontrado presuntamente hace más de 40 años.

Bogotá ha sostenido que Sea Search Armada no tiene derecho sobre el galeón, al señalar que se comprobó que su predecesora empresa cazatesoros no dio con el barco, puesto que las coordenadas que proporcionó en 1982 no son las del lugar donde está el San José.

