Canciller de Argentina comparecerá ante el Senado para explicar la política exterior del país

La canciller de Argentina, Diana Mondino, comparecerá el próximo 28 de mayo ante el Senado para explicar la política exterior del país, en medio del conflicto diplomático que atraviesa el Gobierno del presidente Javier Milei con España.

"Se informa que la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se reunirá el día martes 28 de mayo a las 16:00 horas en el salón Arturo Illia. Asistirá la canciller, Diana Elena Mondino, a fin de exponer sobre los lineamientos de la política exterior argentina", reza una comunicación publicada en el sitio web de la cámara alta.

Si bien el motivo de la comparecencia es exponer, en líneas generales, la política exterior que planea desplegar el Ejecutivo, se espera que algunos senadores interroguen a la funcionaria sobre las relaciones con Madrid y le pidan opinión sobre los nexos con Brasil, China, EE.UU. e Israel, refiere C5N.

En un foro previo, Mondino calificó la crisis con el Gobierno de España como "una anécdota" y le restó valor a la diatriba, que supuso el retiro de la embajadora española en Buenos Aires y una exigencia de disculpa pública por parte de la administración liderada por Pedro Sánchez, a cuya esposa tachó el presidente Javier Milei de "corrupta".

"Es un caso bastante particular, donde la relación que pudiera o no haber entre los líderes de un país no puede ni debe afectar la relación entre la sociedad, la comunidad. España es realmente de una importancia monumental para la Argentina. Este es un tema que es estrictamente interno, político […], no debería ser algo que afecte los próximos 20 o 30 años", argumentó.

A inicios de mayo, la titular de Exteriores de Argentina se vio envuelta en una polémica porque afirmó que "los chinos son todos iguales", tras haber cumplido una gira por China. Tras el revuelo, aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto.