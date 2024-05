Politico: La iniciativa alemana sobre la defensa aérea de Ucrania ha fracasado

Según el medio, Berlín respondió al llamamiento de Kiev para reforzar sus defensas aéreas prometiendo enviar algunos de sus propios sistemas y movilizando la ayuda de otros aliados, pero "casi nadie" siguió el ejemplo de Alemania, que ha comprometido hasta ahora tres de sus 11 sistemas Patriot de fabricación estadounidense junto con más de 50 sistemas antiaéreos Gepard.

En particular, España, Grecia y Polonia rechazaron la iniciativa alemana. Bucarest, por su parte, prometió analizar la propuesta. "Debo discutirlo en el Consejo Supremo de Defensa para ver qué podemos ofrecer y qué podemos obtener a cambio, porque es inaceptable dejar a Rumania sin defensas aéreas", declaró este mes el presidente del país, Klaus Iohannis, durante una visita a la Casa Blanca.

Nico Lange, exjefe de gabinete del Ministerio de Defensa alemán y ahora miembro del 'think tank' CEPA, afirmó que "no hay liderazgo europeo ni unidad entre los principales actores" de la región. "La sensación de urgencia no ha aumentado, hay más bien una sensación de alivio ahora que los estadounidenses vuelven a cumplir sus obligaciones", señaló, en referencia al nuevo paquete de ayuda a Ucrania.

Una de las razones de la renuencia a enviar Patriots que menciona Politico es que son caros —alrededor de 1.000 millones de dólares por unidad— y cada misil interceptor que dispara cuesta millones. Además, el medio añade que los países no están dispuestos a aceptar el golpe que supondría para sus propias defensas aéreas.