Procesan por abuso sexual al intendente del distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y uno de los máximos referentes del peronismo en la provincia de Buenos Aires, Argentina, fue procesado el miércoles por un caso de abuso sexual, a raíz de la denuncia de una exsecretaria privada.

Melody Rakauskas es la denunciante, es una exmodelo y dijo haber sido contratada como asesora de Espinoza en 2021 de manera irregular, y fue ese mismo año que, según su declaración, fue abusada por el jefe comunal del distrito bonaerense más extenso y poblado.

Ese mismo año la joven presentó la acusación a la Justicia, adjuntando fotos y audios como prueba del hecho, ocurrido el 10 de mayo de 2021 en el departamento de la víctima en la ciudad de Buenos Aires.

Se conoció un audio de la denunciante de Fernando Espinoza por abuso sexual. "Me rompió la camisa, me tiró sobre la cama", relató Melody Raskaukas, quién denunció al intendente de La Matanza. El jefe comunal se encuentra procesado.

La respuesta de Espinoza

El intendente aseguró a través de un comunicado difundido por la prensa del municipio que se trata de "una denuncia absolutamente falsa" y de "una mentira armada".

En el texto, publicado por el diario Ámbito, Espinoza pidió dejar "actuar a la Justicia" y recordó los dos pedidos de sobreseimiento que realizó la Fiscalía en 2022 y 2023, "tras la incorporación de peritajes psicológicos a la denunciante".

Además, remarcó que "a pesar de que la denunciante no apeló en ninguno de los dos casos, el expediente se mantuvo abierto".

Cómo fueron los hechos

En el expediente, la presunta víctima describe un incidente en el cual Espinoza, quien le había propuesto tener una reunión de trabajo en su casa, habría comenzado a besarle los pechos y a tocarla por encima de la ropa, mientras le decía: "Quédate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien".

Durante el forcejeo, Espinoza intentó bajarle los pantalones y le rompió la camisa, insistiendo en que le practicara sexo oral. Rakauskas logró resistirse, y finalmente la situación terminó cuando Espinoza, frustrado por no poder bajarle el pantalón, se vistió y se retiró del lugar, diciendo: "Bueno listo, ya está, se terminó todo, me voy, ya está, no te preocupes".

La jueza del caso, María Galletti, dictó el procesamiento de Espinoza por los delitos de abuso sexual simple y desobediencia, y dispuso una orden de prohibición de acercamiento y contacto hacia la víctima, estableciendo una distancia mínima de quinientos metros durante todo el proceso penal. Además, como medida preventiva, se ordenó un embargo sobre los bienes personales de Espinoza hasta cubrir la suma de 1,5 millones de pesos (1.684 dólares).

La magistrada no ha ordenado una detención preventiva del intendente, que continúa en funciones, por considerar que no hay riesgos procesales.

El mismo día que fue procesado, Espinoza compartió un acto con el gobernador Axel Kicillof para la entrega de patrullas en el municipio. Durante el evento, no se mencionó el caso de presunto abuso que investiga la Justicia, reportó Perfil.

Ponen en duda continuidad de Espinoza en el cargo

Este jueves, tres concejales de La Matanza pertenecientes al bloque de Juntos por el Cambio (macrismo) presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para exigir que el intendente se tome licencia hasta que se resuelva la investigación, pero no lograron el apoyo necesario para su votación definitiva, informó La Nación.

Por su parte, el colectivo feminista Actrices Argentinas emitió el miércoles un comunicado pidiendo justicia para la denunciante de Espinoza, y cuestionando la continuidad del político peronista como intendente de La Matanza.

En el mensaje, las artistas señalaron que luego de la denuncia el funcionario violó las restricciones impuestas e intentó contactarse con Rakauskas, e instaron a la Ministra de Géneros de la provincia, Estela Díaz, y al gobernador Kicillof a "romper el silencio que avala este tipo de delitos".

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, fue procesado por abuso sexual simple y desobediencia. La denunciante era su secretaria y había sido contratada "en negro". Luego de la denuncia, el funcionario violó las restricciones impuestas e intentó contactarse con ella.

"Nos preguntamos si un hombre procesado por abuso sexual va a seguir ocupando el cargo deiIntendente del municipio más grande de PBA (Provincia de Buenos Aires)", indicaron.

La ministra Díaz se refirió al caso, dijo que se encuentra "a disposición" de la víctima, "exigió" a la Justicia que la resolución del caso sea "con celeridad y la perspectiva de género".

"No conocemos detalles puntuales de la situación. Pero sabemos que es una denuncia que tiene casi tres años y, por supuesto, decimos con total claridad que el Ministerio está a disposición para acompañar a la persona que hizo la denuncia. Como siempre hacemos", declaró en una entrevista con radio AM530.