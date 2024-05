¿Qué significado tiene la frase "desde el río hasta el mar"?

La frase "desde el río hasta el mar" se ha utilizado repetidamente en el contexto del conflicto palestino-israelí. Hace referencia a la región comprendida entre el río Jordán y el mar Mediterráneo que incluye los territorios de Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, y su significado depende de quien lo dice y del oyente.

La versión completa de la declaración es "desde el río hasta el mar, Palestina será libre" ("From the river to the sea, Palestine will be free") y en los últimos meses se ha convertido en un eslogan de las numerosas protestas propalestinas que se llevan a cabo en todo el mundo.

Por otro lado, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, habló el miércoles de la formación del Estado de Palestina "desde el río hasta el mar" como una "promesa de Dios" que podría cumplirse.

"Estudios académicos indican que la frase 'desde el río hasta el mar' se remonta a los albores del movimiento nacional palestino a principios de los años 1960, es decir, más de un cuarto de siglo antes del surgimiento del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)", explica Al Jazeera.

"La frase ganó popularidad dentro de la Organización para la Liberación de Palestina como un llamado a regresar a las fronteras de Palestina controladas por los británicos, donde vivían tanto judíos como árabes, antes del establecimiento de Israel como Estado judío en 1948", aclara.

Al mismo tiempo, el medio menciona que el programa original del partido Likud —del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu— emitido en 1977, incluía una frase que decía que "'entre el mar y Jordania no habrá nada más que soberanía israelí', en referencia a la falta de cualquier derecho para los palestinos en todas las tierras de la Palestina histórica".

Esta jornada ciudadanos realizaron una manifestación propalestina en Dublín, Irlanda pic.twitter.com/S3efxUeUL9 — Sepa Más (@Sepa_mass) October 21, 2023

Por otro lado, en 2012, el movimiento radical palestino Hamás usó el lema en su campaña para reclamar las tierras disputadas. "Palestina es nuestra desde el río hasta el mar y desde el sur hasta el norte", dijo en ese entonces Khaled Mashaal, exlíder del grupo. "No habrá concesión en ningún centímetro de tierra", agregó.

Por su parte, muchos judíos perciben en esta expresión "la erradicación de Israel y, de hecho, de todos los judíos", reporta AP. Este jueves, la embajadora de Israel en Madrid, Rodica Radian-Gordon, manifestó su "repulsa" por las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, quien había utilizado la expresión "desde el río hasta el mar".

Para Radian-Gordon, esas palabras —a las que denomina como el "lema de Hamás"— "es un llamamiento claro a la eliminación de Israel, fomentando el odio y la violencia". En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, la embajadora israelí sostiene que se trata de una "proclama antisemita" y es "intolerable" que sea utilizada por una vicepresidenta.

Mientras, Rashida Tlaib, miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. y una activista propalestina, defendió el lema en noviembre pasado. "'Desde el río hasta el mar' es un llamado a la libertad, a los derechos humanos y la coexistencia pacífica, no a la muerte, la destrucción o el odio", escribió en un tuit.

Sin embargo, para las figuras públicas el uso de la frase puede conducir a consecuencias desagradables. Por ejemplo, en octubre de 2023, el Partido Laborista del Reino Unido impuso un castigo temporal al parlamentario Andy McDonald por haber utilizado la frase durante una manifestación en la que pidió el cese de los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza.