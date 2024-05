Hospitalizan al presidente checo tras sufrir un accidente de moto

El presidente de la República Checa, Petr Pavel, fue ingresado en un hospital tras sufrir un accidente de moto, comunicó este jueves la Oficina presidencial en su cuenta de X.

"El presidente de la república resultó herido mientras conducía su motocicleta. Las heridas no son graves, pero requerirán una breve observación en el Hospital Militar Central [en Praga]. Publicaremos más información cuando esté disponible", reza el comunicado.

Por su parte, la Policía checa indicó que no investigará las circunstancias del accidente, debido a que no ocurrió en una carretera pública. "La lesión no se produjo en una carretera, sino en un circuito deportivo cerrado, por lo que no tratamos el asunto como un accidente de tráfico", aseguró el cuerpo policial.

Según información de los medios locales, Pavel, de 62 años, es un aficionado al motociclismo, actividad que no ha abandonado ni siquiera tras su elección como presidente el año pasado.