OpenAI utilizará contenidos de noticias de un gigante mediático

Como parte del acuerdo, la conocida compañía de inteligencia artificial tendrá acceso a material nuevo y archivado de importantes publicaciones de noticias, como el New York Post.

El gigante mediático estadounidense News Corp llegó a un acuerdo plurianual con OpenAI para compartir contenidos informativos con la conocida compañía de inteligencia artificial (IA), tanto con fines de formación como para responder a las preguntas de los usuarios, informó este jueves la agencia AP.



Como parte del trato, OpenAI tendrá acceso a material nuevo y archivado de las principales publicaciones de noticias de News Corp, entre las que destacan The Wall Street Journal, Barron's, New York Post y The Daily Telegraph, entre otras.

Aunque las empresas implicadas todavía no han publicado detalles sobre la duración o el pago por dicho acuerdo, The Wall Street Journal dijo que podría tener un valor de más de 250 millones de dólares para un período de cinco años.

"Juntos estamos sentando las bases para un futuro en el que la IA respete, mejore y mantenga los estándares del periodismo de primera clase", aseveró Sam Altman, director general de OpenAI, quien considera que el acuerdo representa un momento de orgullo tanto para el periodismo como para la tecnología.