Esta es la condición de Petro para negociar con las disidencias de 'Iván Mordisco'

El Gobierno colombiano ha condicionado cualquier diálogo de paz o acuerdo de alto el fuego con el Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al desmantelamiento de sus economías ilícitas.

Así lo anunció este jueves el ministro de Defensa del país suramericano, Iván Velásquez, al término de un nuevo consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo Petro, que se celebró en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, en el contexto del recrudecimiento de los ataques armados perpetrados en el área por esta facción comandada por alias 'Iván Mordisco' contra la Fuerza Pública.

Sobre el EMC, el ministro dijo ante los medios que el presidente de la República afirmó en las conclusiones del consejo que "no puede pactarse un nuevo cese con esta organización" y que "inclusive cualquier conversación […] en el suroccidente del país no puede adelantarse si no es sobre la base del desmantelamiento de sus economías ilícitas". En este sentido, Velásquez recalcó que la "característica fundamental" de este grupo armado "es ser una organización de narcotráfico".

Paralelamente, Petro ha ordenado "afectar las finanzas" de las disidencias de 'Iván Mordisco', "tanto en narcotráfico como en la minería ilegal", con el objetivo de "debilitar a la organización", mientras que otros 200 policías y 300 efectivos se unirán al Ejército para reforzar las operaciones ofensivas en el Cauca contra ese grupo, con el que el Ejecutivo dejó de negociar el pasado mes de abril.