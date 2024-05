"Israel tiene que aceptar ser criticado": Borrell rechaza acusaciones de antisemitismo

El alto representante para Asuntos Exteriores de la UE aclara que reconocer el Estado de Palestina no es un "regalo" para Hamás.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha felicitado este viernes, durante una entrevista a la televisión pública española, el anuncio de España, Irlanda y Noruega sobre el reconocimiento del Estado de Palestina y ha lamentado la reacción de Israel al respecto.

"Desgraciadamente, cada vez que alguien toma una decisión para apoyar la construcción de un Estado palestino, algo que todos en Europa apoyan […] la reacción de Israel es convertirlo en un ataque antisemita", sostuvo. "Israel tiene que aceptar ser criticado", agregó el funcionario.

De tal modo, aclaró que "una cosa es criticar al Gobierno de Netanyahu, que es un Gobierno elegido democráticamente, pero que puede ser criticado como cualquier Gobierno en el mundo, y otra cosa es adoptar posiciones antisemitas o anti-Israel".

Borrell: "Cada vez que alguien toma la decisión de apoyar al Estado palestino (...) La reacción de Israel es convertirlo en un ataque antisemita" https://t.co/fINk5aZXfZ#LaHora24Mpic.twitter.com/9Ot1tUnkXp — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 24, 2024

El diplomático también se ha referido a la decisión de Israel de prohibir al Consulado General de España en Jerusalén prestar servicios a los palestinos, calificando la medida de "mala noticia".

Acerca de si la decisión de reconocer al Estado palestino es una medida que refuerza a Hamás, Borrell lo ha rechazado de plano: "El mundo palestino está dividido entre la Autoridad Palestina, que reconocemos, a la que financiamos y con la que nos relacionamos, y una organización terrorista a la que consideramos como tal".

Así, ha insistido en que "reforzar a la Autoridad Palestina no es reforzar a Hamás" y que "reconocer al Estado palestino no es un regalo al terrorismo".

En este contexto, el alto representante de la UE pidió respeto a la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal ha denunciado haber recibido presiones y amenazas tras haber solicitado recientemente la emisión de una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Si queremos una justicia internacional que haga que no queden impunes las graves violaciones de los derechos humanos en el mundo, hemos de apoyarla", declaró Borrell.

Finalmente, resaltó la necesidad de fortalecer a la Autoridad Nacional Palestina frente a Hamás. "Hamás no son todos los palestinos. Los más de 35.000 muertos en Gaza no son todos militantes de Hamas, no son todos terroristas", dijo.