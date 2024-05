Putin sobre el accidente de Raisi: Los otros dos helicópteros eran rusos y no les pasó nada

Los otros dos helicópteros que escoltaban al presidente iraní Ebrahim Raisi el día de su muerte eran rusos y no les pasó nada, declaró el mandatario ruso, Vladímir Putin, este viernes, durante una reunión con su homólogo bielorruso, Alexánder Lukashenko.

"Por cierto, los escoltas volaron en dos helicópteros rusos, creo, ¿no? Y los helicópteros de fabricación rusa volaron en las mismas condiciones sin ningún problema", afirmó el presidente ruso.

A la pregunta de un periodista de RT sobre cómo podría afectar la muerte del presidente iraní a las relaciones internacionales, Putin también declaró: "En mi opinión, después de esta tragedia, es poco probable que veamos cambios en la política exterior de los dirigentes iraníes".

En cuanto a Lukashenko, el presidente bielorruso comentó: "Me he reunido con el señor Raisi más de una vez, y creo que el presidente ruso me apoyará, era un buen hombre, normal, que ha mantenido un diálogo franco y honesto con nosotros". "Lo que ocurrió allí y demás, se habla mucho de ello ahora, creo que Irán es el tipo de país que averiguará lo que ocurrió allí. Pero como persona, por supuesto, no como presidente, diré: la repugnante posición de Estados Unidos llevó a esto, me refiero a las sanciones", condenó.

Según él, "estos canallas no tenían derecho a imponer sanciones contra barcos, aviones, helicópteros y otros [medios de] transportes que llevan personas". En este sentido, se quejó de las restricciones impuestas a su país. "Pues alcanzarán a Vladímir Vladímirovich", añadió Lukashenko. "Es culpa de ellos, entre otras cosas. Son todos creyentes. Bueno, si son creyentes, que esperen. Él [Dios] los enviará de vuelta. Esa no es manera de comportarse en el mundo", continuó.

"Y esto confirma una vez más lo que Rusia y los países que la apoyan están haciendo hoy para destruir el mundo unipolar. Habrá un mundo multipolar, y estos locos lo están acelerando con sus acciones", indicó el mandatario.