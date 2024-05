"No nos amedrentarán": Noboa afirma que su gobierno logró recuperar "institucionalidad" de Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó este viernes que las mafias del narcotráfico instaladas en su país no lo "amedrentarán", por lo que prometió continuar su lucha, "con fuerza y firmeza", para erradicar la criminalidad y la violencia en ese país andino.

Las declaraciones del mandatario ecuatoriano se dieron durante la presentación de su informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, con motivo de sus primeros seis meses de gestión frente al país, periodo en el que resaltó y reconoció la labor de militares y policías "que salieron a las calles a defender a las familias, a la libertad y a la patria".

"La lucha por el nuevo Ecuador tan solo ha comenzado", expresó Noboa, quien resaltó que en este semestre su gobierno logró recuperar "institucionalidad del país", porque ahora, "en el nuevo Ecuador", el Estado no trata con narcotraficantes, no se mezcla con la "narcopolítica", "no cede ante presiones externas", ni a ciudadanos ecuatorianos que "quieren que sentencien a su país.

"Con paso firme, los cabecillas van cayendo, los grupos narcoterroristas se van desintegrando", añadió.

#ElNuevoEcuadorResuelve 🇪🇨👏Estamos construyendo un Nuevo Ecuador, de paz, trabajo y desarrollo. Con decisiones firmes estamos renaciendo, resurgiendo, sin dejar a nadie atrás.#InformeALaNación2024@DanielNoboaOkpic.twitter.com/gAAN3eIoCY — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) May 24, 2024

El mandatario prometió que "a pesar de todos los ataques" a su gestión, que incluyó "un intento de golpe de Estado", él no tranzará nunca "contra de la seguridad y justicia de los ecuatorianos". Así mismo indicó que enfrentará la corrupción y no permitirá "más contratos inflados" o irregularidades.

"Prometo no volver atrás y nos comprometemos a transitar por caminos limpios", expresó Noboa al afirmar que su gobierno resolverá todos los problemas con base en la honestidad, porque en la construcción "del nuevo Ecuador", la verdad está de su lado y están "limpiando lo que embarraron los del pasado".

Prueba de ello, dijo, es que "toda persona que intenta desestabilizar al gobierno, termina siendo culpable". Por eso, agregó, que sus detractores no le perdonan que a pesar de haber recibido "un país sumido en una profunda crisis", donde "los ecuatorianos vivían con miedo constante y sin esperanza", ahora, tras seis meses en los que tuvo que tomar "decisiones duras y profundas, que nadie se había arriesgado a tomar", ya se ve "un nuevo Ecuador".

Hoja de ruta para el 2025

Noboa resaltó además que durante estos seis meses su gobierno se ha dedicado a trazar "la hoja de ruta" para desarrollar el 'Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025', para construir un país "seguro, abierto a la inversión, a la creación de empleos y a garantizar el futuro".

Para ello, dijo, además de atender la seguridad, es necesario acompañar la gestión con "obra social", para mejorar "las condiciones de vida de los ecuatorianos", especialmente de los que han sido "olvidados", como los adultos mayores, los jóvenes y las mujeres.

En ese sentido, aseguró que su gobierno ha logrado "lo que otros gobiernos no hicieron ni en dos, ni en cuatro, ni en 10 años", porque afirma que en seis meses ha mejorado el "acceso equitativo" a educación, empleo, vivienda, salud, cultura, recreación, "a una vida digna y de calidad".

"Ese es el rostro de un nuevo Ecuador que crece", dijo, y agregó que para mantener ese nuevo país, "el apoyo del pueblo es fundamental porque todo esto se puede desvanecer en un segundo".

Según Noboa su gestión se ha dedicado también ha fortalecer las inversiones extranjeras, el comercio, los negocios, a la defensa de la biodiversidad, a atender los efectos del cambio climático y a solucionar "la crisis energética, para que no hayan más racionamientos energéticos".

El mandatario resaltó que como parte de estas políticas, su administración, por ejemplo, ha logrado la implementación de "cinco leyes urgentes" gracias al acompañamiento de la Asamblea Nacional, para atender la situación económica y social del país, especialmente los problemas generados por el "conflicto armado interno".

