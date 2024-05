Este es el objetivo de los ejercicios militares conjuntos de Rusia y Bielorrusia

"No hay nada inusual, comparado con las actividades del bloque de la OTAN", declaró Vladímir Putin.

El presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, afirmó que los ejercicios militares conjuntos con Rusia, que incluyen formación práctica sobre preparativos y uso de armas nucleares no estratégicas, se celebran en preparación para no "perder el golpe".

"No estamos haciendo nada especial. Nos estamos preparando, nos estamos entrenando, tenemos que estar listos. El mundo es inestable, es peligroso. No podemos perder este golpe como lo hicimos a mediados del siglo pasado", expresó este viernes el mandatario bielorruso en el transcurso de una rueda de prensa con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

"No vamos a dejar que eso ocurra, tienen que saberlo. Pero no vamos a agitar las cosas. No necesitamos la guerra, hoy solo hemos hablado de perspectivas pacíficas", agregó Lukashenko. La realización sincronizada de ejercicios bilaterales ha sido uno de los temas principales de las negociaciones entre los presidentes, celebradas durante la visita oficial de Putin a Minsk.

Por su parte, el jefe de Estado ruso enfatizó que Moscú respeta todas las normas y los compromisos en el ámbito de las armas nucleares. "No hay nada inusual, comparado con las actividades del bloque de la OTAN. [...] Allí se realizan regularmente los mismos ejercicios, en los que participan los países de la OTAN en cuyo territorio se encuentran armas nucleares tácticas estadounidenses", señaló Putin.